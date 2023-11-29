Участницу шоу «Пацанки» Тихую судят за нападение на человека

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Тюменке Анне Тихой из шоу «Пацанки» может грозить до 3 лет лишения свободы.
Участницу шоу «Пацанки» из Тюмени Анну Тихую (Анна Тихомирова) обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, пишет URA.RU. Девушка сломала глазницу москвичке. Информация о деле есть на сайте суда. Девушке может грозить до трех лет лишения свободы.
По словам пострадавшей, обвиняемая напала на неё на остановке. Тихомирова неожиданно ударила ее по лицу и скрылась, а девушка без сознания лежала на морозе.
В своих социальных сетях Тихомирова делилась фото с заседания суда, назвав пострадавшую «терпилой».
Ранее сообщалось, что Мила Грац (Людмила Ушакова) находилась в розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Baza пишет, что 26-летняя Ушакова находилась в федеральном розыске с конца сентября. В розыск её объявлял отдел полиции Краснодара.
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По словам пострадавшей, обвиняемая напала на неё на остановке. Тихомирова неожиданно ударила ее по лицу и скрылась, а девушка без сознания лежала на морозе.
Ранее сообщалось, что Мила Грац (Людмила Ушакова) находилась в розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Baza пишет, что 26-летняя Ушакова находилась в федеральном розыске с конца сентября. В розыск её объявлял отдел полиции Краснодара.
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Мария Фирсова