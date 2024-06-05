Модный приговор: в Москве задержали иранца в футболке Balenciaga с флагом Украины

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В Москве задержали гражданина Ирана в футболке с флагом Украины. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 31-летнего Хидари Хоссина задержали на Васильевском спуске. Причиной остановки гражданина полицией стала его белая футболка от модного бренда Balenciaga, на который были изображены флаг и герб Украины, а также QR-код со ссылкой на сбор средств для ВСУ.
На мужчину оформили протокол за дискредитацию ВС РФ. Тверским районным судом был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
Подчеркнём, что официально Balenciaga анонсировала выпуск чёрного свитшота с таким же дизайном. А вот белой футболки у бренда не представлено, поэтому она, скорее всего, палёная.
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На мужчину оформили протокол за дискредитацию ВС РФ. Тверским районным судом был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
Подчеркнём, что официально Balenciaga анонсировала выпуск чёрного свитшота с таким же дизайном. А вот белой футболки у бренда не представлено, поэтому она, скорее всего, палёная.
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Анастасия Чинкова