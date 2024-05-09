Люди с украинскими флагами попытались сорвать шествие в честь Дня Победы

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В центре Вены провокаторы с флагами Украины пытались сорвать шествие в честь Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал корреспондент издания, сотни участников акции «Бессмертный полк» прошли по австрийской столице с фотографиями родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также с флагами Российской Федерации.
Люди шли от площади Мария-Терезиен-Плац до площади Шварценбергплац, где установлен монумент героям армии Советского Союза.
К памятнику также пришли провокаторы, выкрикивавшие лозунги и пытавшиеся помешать шествию. Но их остановили сотрудники правоохранительных органов, оттеснившие нарушителей на значительное расстояние.
Ранее сообщались, что поздравление Иосифа Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Киевом Херсоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Люди шли от площади Мария-Терезиен-Плац до площади Шварценбергплац, где установлен монумент героям армии Советского Союза.
К памятнику также пришли провокаторы, выкрикивавшие лозунги и пытавшиеся помешать шествию. Но их остановили сотрудники правоохранительных органов, оттеснившие нарушителей на значительное расстояние.
Ранее сообщались, что поздравление Иосифа Сталина 1945 года передали по радио в оккупированном Киевом Херсоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак