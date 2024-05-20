Радио1
Главная / Новости / Общество/ Суд оштрафовал москвича за покрашенные волосы в цвета флага Украины

Суд оштрафовал москвича за покрашенные волосы в цвета флага Украины

20 мая 2024, 17:49
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Тверской районный суд столицы оштрафовал жителя Москвы за покрашенные волосы в цвета украинского флага. Такие данные по явились на официальном сайте суда.
«Нетесов С. А., находясь в общественном месте, демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета, совпадающего с государственным флагом, привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также СМИ», — говорится в судебном акте.

Уточняется, что подобная агитация выражает негативное отношение ВС РФ.



Суд решил, что появление Нетесова в подобном состоянии в публичном месте является агитацией в интернете. Обвиняемый отверг обвинения, пояснив, что красит так волосы уже много лет и то не имеет никакого отношения к флагу Украины.

Однако суд не принял оправдания молодого человека. Ему назначили штраф. Решение в силу не вступило.

Читайте также:

Военный суд признал законным приговор Треповой*

Суд вынес приговор желавшему воевать за Украину жителю Белгородской области

Суд арестовал фигуранта по делу о взятке главному кадровику Минобороны

* внесена в реестр террористов и экстремистов
#суд
#приговор
#штраф
#сми
#отношения
#волосы
#вс рф
#минобороны
Глава Пушкино Красноцветов обсудил с администрацией план ближайших работ в округе
20 мая 2024, 17:59

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

На совещании под председательством губернатора Андрея Воробьёва в Пушкино подвели итоги работы за прошедшую неделю и обозначили перспективы на предстоящий период. ОБ этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В рамках совещания был поднять вопрос расселения жителей из аварийного жилья.

«Согласно государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» переселению подлежит 61 многоквартирный дом общей площадью 25 920 кв. м, где проживают 1 617 человек. На сегодняшний день разрешение на ввод получили 3 жилых многоквартирных дома: в Пушкино, мкр-н. Мамонтовка, ул. Гоголевская и ул. Октябрьская, в Красноармейске на ул. Краснофлотская. В ближайшее время в МКД переедут жители аварийных домов», — подчеркнул глава округа Максим Красноцветов.

Также в округе продолжаются работы по подбору квартир для полной реализации программы переселения жителей из домов, признанных аварийными до 2017 года.

Читайте также:

Глава Пушкино Красноцветов проверил ход строительства школ в округе

В Пушкинском округе продолжаются ремонтные работы на детских площадках

В Пушкино проводят ремонтные работы подъездов
#переселение
#дом
#пушкино
#жители
#человек
#мкд
#дома
#максим красноцветов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава округа Щёлково Булгаков проверил ход благоустройства сквера во Фрянове
20 мая 2024, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Благоустройство сквера ведётся на улице Текстильщиков во Фрянове, ход работ проверил вместе с жителями глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Площадь сквера составляет 1,3 га, проект был сформирован с учётом пожеланий жителей и рассчитан на то, что в свекре будет приятно отдыхать людям разных возрастов.

«Новая точка притяжения людей должна быть максимально комфортной и разнообразной. Здесь будут спортивные и детские площадки, прогулочные зоны и сцена для массовых мероприятий», — отмечается в сообщении.
Глава округа Андрей Булгаков уточнил, что в сквере планируется устанавливать новогоднюю ёлку.

«Это была отдельная просьба от местных жителей: чтобы праздничное настроение было, а шума во дворе нет», — написал Булгаков в своём Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что растущие на территории сквера берёзы будут сохранены, кроме того, планируется дополнительное озеленение.

Преобразование сквера во Фрянове проводится по итогам Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства. Этот проект победил, набрав более 17 тысяч голосов.

Читайте также:

В Подмосковье для благоустройства отобрали более 50 территорий

Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел современную детскую площадку в деревне Шульгино

В Жуковке озеленили сквер у памятника погибшим землякам
#щёлково
#благоустройство
#скверы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Шувалов: О лете в Москве говорить пока рано
20 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что, хотя в Москве в ближайшие дни температура достигнет значений выше 20°C тепла, говорить о приходе лета в столицу пока рано.
«Завтра, 21 мая, в первой половине дня воздух прогреется практически до тех же значений — 21-23°C. Но во второй половине дня пройдёт холодный атмосферный фронт, дождь, по северу и западу Московской области прогремят грозы, ветер изменится с порывами до 15 м/c. И это будет неким признаком того, что про наступление летней погоды говорить немного рано», — пояснил в беседе с «Известиями» Шувалов.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил, что продолжительное повышение температур в столице можно будет ожидать уже со следующей недели.

«Температура воздуха в отдельные дни будет подниматься до 26-28°С. В последний день весны, скорее всего, снова похолодает до 20°С. В первый день лета — 15-20 °С. Дальше температура начнёт расти», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

До этого Александр Ильин говорил, что потепление в Московском регионе ожидается к выходным.

Читайте также:

Москвичам раскрыли, когда в городе наступит тепло

Москвичам рассказали, когда ждать наиболее неблагоприятной погоды

На юге Подмосковья выпало больше трети месячной нормы осадков
#температура
#ветер
#воздух
#москва
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная молодежь может принять участие в фестивале «Таврида.АРТ»
20 мая 2024, 17:33

Фото: пресс-служба МИСК Московской области

«Таврида.АРТ» приглашает подмосковную молодежь в Крым на образовательные заезды и традиционный фестиваль молодого искусств. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Десятый сезон образовательных заездов «Таврида.АРТ» начинается уже 2 июня.

«Таврида — это то, что с нетерпением ждет подмосковная молодежь каждое лето. Традиционно в Крыму собирается мощное комьюнити креативных и талантливых ребят со всей страны, чтобы творить, создавать что-то новое и полезное, налаживать отношения между регионами, делиться опытом и развиваться. Организаторы подготовили много разных форматов участия, где каждый сможет найти для себя что-то подходящее. Подмосковная молодежь традиционно принимает участие во всех активностях — более 200 человек примут участие в образовательных заездах, и порядка 300 отправятся представлять наш регион на фестиваль. Всем ребятам мы обеспечиваем логистику до места проведения. Приглашаю желающих ознакомиться со всеми направлениями арт-кластера», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Для участников образовательных заездов и фестиваля бесплатно предоставляется обучение по выбранному направлению, проживание в домиках и питание на территории арт-кластера. С полным списком направлений и условий подачи заявки можно ознакомиться на официальном сайте Таврида.АРТ».

Читайте также:

60 подмосковных компаний стали участниками бизнес-форума в Балашихе

Подмосковье пригласили принять участие в конференции «Крым Урбан Форум»

В России пройдёт международный инклюзивный форум «Территория Ритма»
#фестиваль
#молодёжь
#крым
#таврида
#екатерина швелидзе
#миск мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв пообещал завершение реконструкции Пироговского шоссе в этом году
20 мая 2024, 17:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Реконструкция Пироговского шоссе закончится уже в этом году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ на участке от примыкания к Олимпийскому проспекту до Мытищинской хорды и поговорил.
Сейчас в часы пик пробки на этом участке достигают 7-9 баллов. Жители теряют в пути до Москвы и обратно по 1,5-2 часа.
«Мы расширяем участок Пироговского шоссе протяжённостью 2 км с двух до четырёх полос. Строители отвечают за то, чтобы в конце года запустить эту самую проблемную и узкую часть дороги. Сейчас мы находимся на мосту, который должен быть сдан в августе. Это правая часть путепровода. Также по всей Пироговке сделаем тротуары и велодорожки. Как говорят строители, уже 30 ноября можем пообещать жителям четыре полосы до Мытищинской хорды. Сил и средств достаточно», – заверил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Расширение шоссе должно существенно улучшить дорожную ситуацию, обеспечить транспортную доступность ближайших жилых комплексов и выезд на Мытищинскую хорду. Будет легче добираться и до Клязьминского водохранилища. Также будут обновлены остановки «МИСИ», «Динамо», «РБК», созданы новые наземные пешеходные переходы со светофорами.

Строители расширяют проезжую часть от путепровода через железную дорогу до Мытищинской хорды. Уже установлены очистные сооружения, заменено 40% сетей газоснабжения. Рабочие обновляют сети связи и делают линии наружного освещения. Общая строительная готовность составляет 29%.

Реконструкция ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Параллельно строится новый путепровод через железную дорогу. Здесь готовность – 80%. Предполагается, что движение по нему запустят в III квартале 2024-го.

«Путепровод делит наш объект на две части. В городе уже частично переустроены инженерные коммуникации. Идёт благоустройство, устройство тротуаров и велодорожек. Будут заменены барьерное ограждение, асфальтобетонное покрытия. Протяжённость объекта – 2 км, путепровода – 79 м. Перепуск движения по нему запланирован на III квартал этого года, а полностью рассчитываем завершить работы в IV-м квартале», – заявил представитель подрядчика, руководитель проекта Артём Борисов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас в Подмосковье строят 53 дорожных объекта. В этом году планируют запустить движение на 35 из них.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв поздравил с десятилетием телеканал «360»

Воробьёв пожелал Иванову успехов в конкурсе на пост главы Одинцовского округа

Воробьёв анонсировал открытие нового корпуса школы в ЖК «Домодедово парк» 1 сентября
#андрей воробьёв
#губернатор
#дорога
#модернизация
#мытищи
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт по безопасности Власов рассказал, что нельзя называть мошенникам
Эксперт по безопасности Власов: Нельзя называть коды из СМС
20 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/JuYochi

Эксперт в области безопасности Александр Власов предупредил, что для того, чтобы избежать мошеннических действий, нельзя называть по телефону никакие коды, приходящие по СМС.
«Если кто-то позвонил с предложением пройти флюорографию или ещё какое-то исследование – скажите спасибо за информацию и немедленно прервите звонок. Если вы имели неосторожность продолжить разговор и человек на том конце провода говорит ключевую фразу «назовите код из СМС» – сразу кладите трубку. Никогда не называйте никому никаких кодов», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Власов.

А директор по информационной безопасности Павел Арланов назвал основную схему мошенничества преступников в настоящее время.

«Основной инструмент злоумышленников на данный момент —социальная инженерия. Это похоже на взлом компьютера, но только «взламывают» человека. Мошенники прорабатывают сценарии с учётом психологии потенциальных жертв. Это могут быть изощрённые уловки или откровенная манипуляция», — прокомментировал в беседе с RT Арланов.

Ранее бизнес-партнёр компании Александр Дубровин заявлял, что аферисты научились красть сим-карты на дистанции — они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего владелец потеряет доступ к номеру.

Читайте также:

Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты

Мошенники выманили деньги у пенсионерки из Подмосковья под воздействием мантр

Стало известно, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах
#эксперт
#мошенники
#карты
#человек
#смс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обнародованы кадры с места гибели президента Ирана
Появились кадры с места гибели президента Ирана, снятые турецким БПЛА
20 мая 2024, 17:18

Фото: iStock/Gudella

Кадры с места гибели президента Ирана, снятые турецким беспилотниками, появились в сети, пишет Военный обозреватель.
Турецкий БПЛА Bayraktar Akinci нашел место крушения вертолета с руководством Ирана и передал его координаты наземным поисковым группам.




Как сообщает Telegram-канал, после получения запроса на помощь в поисках пропавшего вертолета с лидером Ирана турецкие военные отправили в соседнюю страну беспилотник Akinci. Иранские военные не пропустили его, поскольку БПЛА был вооружен управляемыми авиабомбами.

После этого турецкий генеральный штаб направил в Иран безоружный дрон, он прибыл в район поисков около часа ночи по местному времени. Поиски затрудняла плохая погода. Тогда операторы опустили беспилотник с 9 тысяч на 3 тысячи метров. Через пять часов Akinci нашел место крушения вертолета Bell 222 и тепловые сигнатуры его пассажиров.

Локацию передали иранской стороне, отметив, что тела уже холодные. Затем дрон вернулся на базу.

Читайте также:

Экс-глава МИД Ирана: к крушению вертолета Раиси причастны США

Путин по телефону выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохберу

Несчастный случай или теракт: кто виновен в гибели президента Ирана Раиси
#турция
#иран
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье прошли антитеррористические учения в образовательных организациях
20 мая 2024, 17:08

Фото: пресс-служба ГУРБ

В Московской области провели Всероссийские антитеррористические учения для сотрудников образовательных организаций и лагерей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
Учения проводились 20 мая на 1680 объектах и охватили около миллиона человек. Мероприятия проводились ГУРБ совместно с Минобразования Московской области.

«Сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, студенты, ученики и сотрудники образовательных организаций совместно отработали действия при внештатных ситуациях. <…> Отдельно был отработан порядок эвакуации из учебных учреждений. Протестировали также системы, обеспечивающие безопасность - охранная сигнализация и система управления эвакуацией сработали без задержек, видеонаблюдение круглосуточно продолжает работу на всех территориях образовательных учреждений», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что большое внимание уделяли отработке взаимодействия администраций школ с силовыми структурами.

Читайте также:

В 17 подмосковных муниципалитетах начали обновлять системы теплоснабжения

Подмосковье получит около 200 млн рублей на достройку и модернизацию школ

Школьники и студенты приняли участие в соревнованиях по дрон-рейсингу в Волоколамске
#видеонаблюдение
#мчс
#студенты
#безопасность
#учения
#сотрудники
#ученики
#гурб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Шатуры Артюхин принял участие в экологической акции «Лес будущего»
20 мая 2024, 16:39

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

Более 150 жителей г.о. Шатура присоединились к экологической акции «Лес будущего». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Акция проводилась на делянке вблизи деревень Тархановская и Филисово.

«В акции принимали участие глава округа Алексей Артюхин, общественники, депутаты, молодёжь. Студенты Шатурского энергетического техникума посадили целую борозду молодых саженцев. Были и совсем юные жители. Никите Плонину 8 лет, и в такой экологической акции он принял участие впервые, приехав вместе с мамой, двумя братьями и сестрёнкой», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что деревья высаживали в рамках международной акции «Сад памяти».

Читайте также:

Преподаватель спецдисциплин из Шатуры выиграл регэтап конкурса «Мастер года-2024»

10 коллективов вышли на сцену фестиваля «Город танцует в парках» в Шатуре

В посёлке Мишеронский городского округа Шатура зажгли Вечный огонь
#деревья
#студенты
#депутаты
#жители
#шатура
#алексей артюхин
#экологическая
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф