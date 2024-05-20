Суд оштрафовал москвича за покрашенные волосы в цвета флага Украины

Фото: iStock/Zolnierek
Тверской районный суд столицы оштрафовал жителя Москвы за покрашенные волосы в цвета украинского флага. Такие данные по явились на официальном сайте суда.
«Нетесов С. А., находясь в общественном месте, демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета, совпадающего с государственным флагом, привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также СМИ», — говорится в судебном акте.
Уточняется, что подобная агитация выражает негативное отношение ВС РФ.
Суд решил, что появление Нетесова в подобном состоянии в публичном месте является агитацией в интернете. Обвиняемый отверг обвинения, пояснив, что красит так волосы уже много лет и то не имеет никакого отношения к флагу Украины.
Однако суд не принял оправдания молодого человека. Ему назначили штраф. Решение в силу не вступило.
Читайте также:
Военный суд признал законным приговор Треповой*
Суд вынес приговор желавшему воевать за Украину жителю Белгородской области
Суд арестовал фигуранта по делу о взятке главному кадровику Минобороны
* внесена в реестр террористов и экстремистов
Элина Позднякова