Молния ударила в пассажирский самолет в Британии

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В самолет британской бюджетной авиакомпании Easyjet с пассажирами на борту ударила молния во время полета.
Об этом сообщает портал AeroInside. Все случилось в воскресенье. Самолет летел из Манчестера в Амстердам. В момент удара молнии на борту лайнера находились пассажиры.
Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла штатно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее летевшее в Азербайджан российское воздушное судно авиакомпании «ИрАэро» резко сменило курс и село в другом месте. Экипаж рассказал о больной 60-летней пассажирке на борту.
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Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла штатно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее летевшее в Азербайджан российское воздушное судно авиакомпании «ИрАэро» резко сменило курс и село в другом месте. Экипаж рассказал о больной 60-летней пассажирке на борту.
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Алёна Самарева