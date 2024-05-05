В Латвии самолёт совершил аварийную посадку на оживлённое шоссе — видео

Фото: istockphoto/TomasSereda
В Латвии легкомоторный самолёт Tecnam P2008JC совершил аварийную посадку прямо на оживлённое шоссе в Латвии. На борту находились два человека.
Самолёт, вылетевший из Риги, приземлился посреди Таллинского шоссе в районе города Адажи. Пассажир и пилот при посадке не пострадали, передаёт телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, причиной экстренного приземления стала техническая неисправность, проявившаяся в воздухе.
Сразу после посадки самолёт задел дорожный знак, его занесло и он едва не врезался в автомобиль с людьми, который проскользнул у него буквально под крылом. К расследованию инцидента уже приступили сотрудники местной транспортной прокуратуры.
Читайте также:
Неадекватный москвич захватил в Сочи самолёт без пассажиров
«Уральские авиалинии» уволили пилота, который посадил самолет в поле
В Иваново горящий самолёт совершил аварийную посадку
Александр Бойцов