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В Латвии самолёт совершил аварийную посадку на оживлённое шоссе — видео

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на шоссе в Латвии
05 мая 2024, 18:07
Фото: istockphoto/TomasSereda

Фото: istockphoto/TomasSereda

В Латвии легкомоторный самолёт Tecnam P2008JC совершил аварийную посадку прямо на оживлённое шоссе в Латвии. На борту находились два человека.


Самолёт, вылетевший из Риги, приземлился посреди Таллинского шоссе в районе города Адажи. Пассажир и пилот при посадке не пострадали, передаёт телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, причиной экстренного приземления стала техническая неисправность, проявившаяся в воздухе.

Сразу после посадки самолёт задел дорожный знак, его занесло и он едва не врезался в автомобиль с людьми, который проскользнул у него буквально под крылом. К расследованию инцидента уже приступили сотрудники местной транспортной прокуратуры.






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В Ейске трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания
05 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Caiaimage/Paul Bradbury

В Краснодарском крае трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл в городе Ейск на очередном сеансе катания на карусели «Лавица».

У аттракциона внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях. Детей, державшихся за отказавший механизм, начало бросать из стороны в сторону. В результате, две девочки и мальчик получили травмы разной степени тяжести.

Сообщается, что девочки отделались лёгкими травмами, а вот мальчика увезли в больницу с подозрениями на перелом рёбер.

Как сообщают местные жители, аттракцион ломается не в первый раз.

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В Нижнем Царицынском пруду в Москве утонула женщина

Bild: В Берлине 155 полицейских пострадали при потасовке на футбольном матче
#краснодарский край
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#дети
#травмы
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В Нижнем Царицынском пруду в Москве утонула женщина
05 мая 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Трагедия произошла на юге Москвы. В Нижнем Царицынском пруду утонула женщина.
Тело утопленницы неподалёку от берега обнаружили охранники заповедника, сообщает «Рен ТВ». Они же вызвали полицейских. Спасатели вытащили тело из воды после получения разрешения от полиции. Никаких документов при себе у женщины найдено не было. На вид ей около 55-60 лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, пытаются найти возможных свидетелей.

На место происшествия также прибыли представители Следственного комитета. Принимаются меры для установления личности погибшей. О криминальном характере смерти говорить пока рано, считают следователи. Рассматривается версия несчастного случая.

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Bild: В Берлине 155 полицейских пострадали при потасовке на футбольном матче
05 мая 2024, 17:04

Фото: iStock/Tero Vesalainen

155 немецких правоохранителей пострадали в результате потасовки, которая произошла на футбольном матче четвертого дивизиона между берлинским «Динамо» и «Котбус Энерги» в Берлине, об этом сообщает Bild.
По информации СМИ, ещё в первом тайме игры фанаты «хозяев» подожгли шарфы и флаги «Котбуса» на своем секторе, а также забрасали камнями тренера гостей Клауса-Дитера Воллица. В происходящее вмешались полицейские.

Большая часть правоохранителей — 166 человек — пострадали от слезоточивого газа. Ещё 11 полицейских получили ранения от пиротехники, а на 28 из них напали болельщики.

Берлинские болельщики могли сделать это из мести за видео с похожими действиями фанатов «Котбуса» годом ранее, заключили в Bild.

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#германия
#футбол
#драка
#полиция
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Девятимесячный ребенок проглотил иглу и неделю жил с инородным телом
В Дагестане родители не заметили, как девятимесячная дочь проглотила иглу
05 мая 2024, 16:19

Фото: iStock/sudok1

В Махачкале девятимесячную малышку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили в брюшной полости ребенка инородное тело — иглу, пишет Telegram-канал «ЧП Кавказ».
Попытки хирургов извлечь иглу не увенчались успехом, и несчастная девочка, несмотря на проведенную операцию, ушла из жизни. Предварительные данные указывают на то, что родители не заметили, как и когда их дочь проглотила этот предмет, и только спустя неделю стали замечать ухудшение ее состояния.

Следствие проводится для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось о другом случае — врачи городской клинической больницы Энгельса спасли ребенка с инородным телом в желудке. Медики обнаружили там магнит, к центру которого был прикручен острый шуруп.

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#девочка
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Житель Ленинградской области отстреливался от нетрезвых мужчин из травмата
05 мая 2024, 15:44

Фото: istockphoto/Shutter2U

В Ленинградской области местному жителю пришлось отстреливаться от нетрезвых мужчин, набросившихся на него с кулаками, из травматического пистолета. Три человека госпитализированы.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 26-летний мужчина с женой шёл в сторону станции метро «Девяткино». К ним без причины привязалась пьяная компания. Хулиганы принялись оскорблять молодого человека, а затем набросились на него с кулаками и нанесли ему телесные повреждения. В целях самозащиты мужчина произвёл в нападавших несколько выстрелов из травматического пистолета.

Все участники драки были доставлены в отдел полиции. На них составили административные протоколы. Троих впоследствии пришлось госпитализировать, из чего можно сделать вывод, что стрелял владелец травмата метко. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#ленинградская область
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В Москве похитили и избили инвалида по слуху из-за 100 тысяч рублей
05 мая 2024, 14:46

Фото: iStock/Dzurag

В Москве похитили инвалида по слуху, который стал жертвой жестокого избиения со стороны неизвестных, пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел после того, как 24-летнему Александру (имя изменено) пришло предложение на разговор от незнакомки через приложение около 10 дней назад. Предложение общения на разные темы, в том числе интимные, было принято молодым мужчиной, который с детства страдает от потери слуха.

В день инцидента, 3 мая, незнакомка пригласила его на встречу возле станции метро «Планерная». Однако, по прибытии, его встретили двое мужчин, а не девушка. Они утверждали, что должны отвезти его к ней, и вместе отправились в квартиру на улице Свободы.

Однако на месте никакой девушки не оказалось. Вместо нее Александра встретил двух незнакомцев, которые надели на него наручники, начали избивать его и фотографировать происходящее. Полученные снимки они отправили матери Александра. Затем они потребовали от мужчины 100 тысяч рублей. Поскольку Александр не мог предоставить такую сумму, злоумышленники забрали у него телефон и банковскую карту, с которой сняли 2 тысячи рублей. В конечном итоге они отпустили Александра и потребовали вернуть деньги в ближайшие дни.

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#всу
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Спортзал российского бойца ММА затопили и закидали навозом
Боец ММА Хамиев за день собрал 150 тыс. руб на ремонт испорченного навозом спортзала
05 мая 2024, 13:54

Фото: istock / gorodenkoff

Неизвестный мужчина ворвался в спортзал бойца ММА Дмитрия Хамиева в Иркутске и разбросал навоз по наградам спортсменов, облил стены оскорблениями и затопил помещение. Как сообщил Хамиев в интервью «Газете.Ru», он уже обратился в полицию.
Он отметил, что более ста подростков остались без доступа к спортзалу из-за инцидента.

«Я был потрясен, узнав о случившемся и видя все это своими глазами. Подобные поступки в современном мире являются жестокими и несправедливыми. Этот человек, не имея причин, лишил более ста подростков доступа к спортивному залу», — сказал Хамиев.
Он добавил, что злоумышленник был в маске и перчатках. По словам бойца, он не понимает, кого мог так оскорбить или обидеть. Хамиев отметил, что для восстановления зала был начат сбор средств, и за один день удалось собрать около 150 тысяч рублей. Спортсмен сообщил, что через 10 дней зал снова начнет функционировать.

Хамиев также сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», что неизвестный проник в спортивный зал около двух часов ночи 3 мая. По его словам, мужчина разрезал все боксерские мешки, груши и маты, а также всю экипировку.

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СК возбудил уголовное дело после убийства сотрудника колонии в Бердянске
05 мая 2024, 13:04

Фото: istockphoto/blinow61

Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Запорожской области возбудил и расследует уголовное дело по факту убийства, совершённого общественно опасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 222.1 УК РФ).
Следователи установили, что 5 мая 2024 года неизвестные заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске. СВУ сработало, когда водитель включил зажигание. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает телеграм-канал «Следком».

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители пытаются установить причастных к совершению преступления. Обнаружены и изъяты фрагменты и составные части взрывного устройства назначены и проводятся судебные и технические экспертизы, опрашиваются свидетели.

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#происшествия
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В Вашингтоне автомобиль протаранил ограду Белого дома
В Вашингтоне водитель взял на таран ограду Белого дома и погиб
05 мая 2024, 12:30

Фото: Белый дом

Автомобиль столкнулся с оградой Белого дома в Вашингтоне, а водителя нашли мертвым, заявила секретная служба США в воскресенье, 5 мая.
Согласно заявлению, опубликованному на странице службы в социальной сети X, инцидент произошел около 22:30 в субботу, 4 мая. Офицеры службы прибыли на место и обнаружили мертвого водителя.

Уточняется, что столкновение автомобиля с оградой не представляло никакой угрозы для Белого дома, и причины происшествия находятся в стадии расследования.

В январе секретная служба США сообщила о похожем инциденте, когда автомобиль врезался в ограждение Белого дома, и водитель был арестован. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

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