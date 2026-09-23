Молодого парня арестовали после гибели младенца, с которым он должен был нянчиться

23 сентября 2026, 00:52

People: В США 19-летнего юношу арестовали после гибели младенца, с которым он нянчился

Фото: iStock/globalmoments

В штате Кентукки 19-летнего юношу арестовали после гибели 11-месячного ребёнка, за которым он должен был присматривать. Об этом сообщает журнал People.





Отец мальчика обратился в полицию города Сентрал-Сити 12 сентября и заявил о пропаже сына Грейсона. Он пояснил, что не находился рядом с малышом, поскольку уходил на работу. В это время ребёнок оставался с 19-летним Элайджей Мэйсом.



