Молодого парня арестовали после гибели младенца, с которым он должен был нянчиться
People: В США 19-летнего юношу арестовали после гибели младенца, с которым он нянчился
В штате Кентукки 19-летнего юношу арестовали после гибели 11-месячного ребёнка, за которым он должен был присматривать. Об этом сообщает журнал People.
Отец мальчика обратился в полицию города Сентрал-Сити 12 сентября и заявил о пропаже сына Грейсона. Он пояснил, что не находился рядом с малышом, поскольку уходил на работу. В это время ребёнок оставался с 19-летним Элайджей Мэйсом.
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Парень пытался отвести подозрения: он отправил со своего телефона сообщение от имени человека, которому якобы передал ребёнка. Однако это алиби признали сфабрикованным. Полицейские получили ордер на обыск дома, на который указал родственник, и обнаружили внутри малыша без признаков жизни. На теле Грейсона были синяки, а на животе — следы укусов.
Мэйсу предъявили обвинения в жестоком обращении с ребёнком, подделке улик, надругательстве над останками и хранении запрещённых веществ. Вину он не признал. Сейчас парень находится в следственном изоляторе.
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