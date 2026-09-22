Потерявшуюся 26-летнюю петербурженку нашли мёртвой после почти двух недель поисков
В Петербурге после почти двухнедельных поисков нашли мёртвой 26-летнюю Анастасию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родственников девушки.
Связь с петербурженкой пропала 10 сентября. По информации волонтёров из «ЛизаАлерт», в день исчезновения Анастасия была в хорошем расположении духа во время разговора с близкими. Уходя из дома, она оставила паспорт, деньги и телефон.
18 сентября в Telegram-канале «78 | НОВОСТИ» уточняли, что девушка занималась фрилансом в сфере IT. Иногда она устраивала «цифровой детокс» и намеренно не появлялась в соцсетях, поэтому родные и друзья не сразу забили тревогу. Предварительно, финансовых трудностей или конфликтов у девушки не было.
Ещё вчера петербурженку искали в информационном режиме. Последние кадры с камер наблюдения запечатлели её на станциях метро «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасская». Сегодня родные сообщили о гибели Анастасии. Что стало причиной смерти и при каких обстоятельствах нашли тело, пока неизвестно.
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