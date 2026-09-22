Потерявшуюся 26-летнюю петербурженку нашли мёртвой после почти двух недель поисков

22 сентября 2026, 23:53

В Петербурге после почти двухнедельных поисков нашли мёртвой 26-летнюю девушку

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Петербурге после почти двухнедельных поисков нашли мёртвой 26-летнюю Анастасию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родственников девушки.