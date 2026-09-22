В Подольске спасли 91-летнего мужчину, который провёл 15 часов в болоте
В Подольске спасли 91-летнего мужчину, который провёл в болоте около 15 часов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Виктор Щеглов из СНТ «Родина» 21 сентября ушёл гулять в лес примерно в 10 утра по московскому времени и не вернулся к темноте.
Родственники забеспокоились и обратились за помощью к сотрудникам МЧС и добровольцам. Около часа ночи поисковики услышали пенсионера и нашли его в болоте. Самостоятельно выбраться он уже не мог. Волонтёры отправились к нему прямо в трясину.
Одна из девушек поддерживала обессиленного пенсионера до прибытия подмоги, чтобы он не ушёл под воду. Пока они ждали спасателей, то напевали любимую песню Виктора — «Катюшу». В итоге мужчину вытащили из болота и передали медикам. У него наблюдаются признаки переохлаждения.
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