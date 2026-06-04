Монтеры погибли на частной железной дороге в Якутии

04 июня 2026, 11:09

Локомотив сбил четерех монтеров на частной железной дороге в Якутии

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по факту смертельного наезда поезда на бригаду рабочих на частной железнодорожной ветке. Инцидент произошел сегодня на 317-м километре пути Улак — Эльга.