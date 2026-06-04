Монтеры погибли на частной железной дороге в Якутии
Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку по факту смертельного наезда поезда на бригаду рабочих на частной железнодорожной ветке. Инцидент произошел сегодня на 317-м километре пути Улак — Эльга.
По данным следствия, локомотив ТЭМ-200, двигавшийся по участку, совершил наезд на четверых сотрудников частной транспортной компании. Причиной трагедии, по предварительной версии, стало грубое нарушение правил безопасности при организации путевых работ в зоне движения составов.
В результате происшествия двое мужчин скончались на месте от полученных травм. Еще двоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В настоящее время следователи проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
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