Грузовой поезд сбил инвалида-колясочника

12 марта 2026, 16:23

На Кубани пенсионер на инвалидной коляске попал под грузовой поезд и выжил

Фото: iStock/Smederevac

На Кубани под колеса грузового поезда попал 68-летний мужчина на инвалидной коляске. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.