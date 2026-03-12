Грузовой поезд сбил инвалида-колясочника
На Кубани под колеса грузового поезда попал 68-летний мужчина на инвалидной коляске. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
По данным ведомства, все произошло 10 марта около 21:45 недалеко от станции «Курганная» в Белореченском районе. Пенсионер из Курганинска пересекал железнодорожные пути в неположенном месте.
Машинист заметил пешехода, подал несколько звуковых сигналов и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не смог. Пострадавшего с травмами доставили в городскую больницу.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Москве на станции Маленковская четыре человека погибли под колесами электрички.
