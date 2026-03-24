Трагедия на Свердловской железной дороге: поезд сбил мужчину
На перегоне Ревда — Решеты поезд насмерть сбил 29-летнего местного жителя, который переходил пути. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на 23 марта 2026 года. Следователи начали проверку по статье 236 УК РФ, касающейся нарушений правил безопасности на железнодорожном транспорте.
Представитель пресс-службы центрального МСУТ СК России отметил, что «основные причины травмирования граждан на железной дороге — незнание и нарушение правил безопасности». В ведомстве призвали соблюдать осторожность и использовать безопасные переходы, такие как мосты и тоннели.
