Достижения.рф

Трагедия на Свердловской железной дороге: поезд сбил мужчину

В Свердловской области поезд насмерть сбил мужчину, переходившего пути
Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

На перегоне Ревда — Решеты поезд насмерть сбил 29-летнего местного жителя, который переходил пути. Об этом пишет РИА Новости.



Инцидент произошел в ночь на 23 марта 2026 года. Следователи начали проверку по статье 236 УК РФ, касающейся нарушений правил безопасности на железнодорожном транспорте.

Представитель пресс-службы центрального МСУТ СК России отметил, что «основные причины травмирования граждан на железной дороге — незнание и нарушение правил безопасности». В ведомстве призвали соблюдать осторожность и использовать безопасные переходы, такие как мосты и тоннели.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0