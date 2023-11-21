МЧС: на подземной парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве загорелись два автомобиля

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На подземной парковке в торговом центре «Авиапарк» в Москве загорелись два автомобиля. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что огонь от загоревшихся легковушек охватил девять квадратных метров на парковке.
Прибывшие на место пожарные быстро потушили машины. Огонь не нанёс повреждений самой конструкции торгового центра и не перешёл на соседние припаркованные авто.
Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, что могло послужить причиной пожара.
Ранее стало известно, что в Пензенской области произошло массовое ДТП с грузовиком, перевозившим взрывчатые вещества.
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Прибывшие на место пожарные быстро потушили машины. Огонь не нанёс повреждений самой конструкции торгового центра и не перешёл на соседние припаркованные авто.
В настоящее время специалисты выясняют, что могло послужить причиной пожара.
Ранее стало известно, что в Пензенской области произошло массовое ДТП с грузовиком, перевозившим взрывчатые вещества.
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Анастасия Чинкова