В Киеве военный с женой погибли в результате взрыва гранаты

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В Киевском районе Днепропетровска произошел взрыв гранаты, в результате которого погибли украинский военный и его супруга.
Эту информацию распространила городская полиция через Facebook*.
По информации полиции, мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как услышал взрыв в квартире рядом. Сотрудники Министерства внутренних дел и медики прибыли на место происшествия.
В результате взрыва погибли два человека: военнослужащий и его супруга. Брат мужчины также получил ранения и был доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты, проводится проверка.
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По информации полиции, мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как услышал взрыв в квартире рядом. Сотрудники Министерства внутренних дел и медики прибыли на место происшествия.
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Артем Кузьмин