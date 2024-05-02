Мосгорсуд оставил режиссёра Беркович* и драматурга Петрийчук* в СИЗО

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Московский городской суд признал законным очередное продление ареста режиссёру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма. Об этом пресс-служба суда сообщила ТАСС.
Отмечается, что суд не стал изменять постановление Замоскворецкого районного суда Москвы о продлении срока пребывания под стражей до 4 мая. Также без удовлетворения оставлены апелляционные жалобы.
Ранее столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Беркович* и Петрийчук*. Они обвиняются по статье об оправдании и пропаганде терроризма, которые совершены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу во Второй Западный окружной военный суд.
Напомним, что причиной для возбуждения дела стал поставленный Беркович спектакль «Финист – Ясный сокол» по сценарию Петрийчук. Согласно сюжету, российские женщины в соцсетях с представителями радикального ислама. Они не признают свою вину.
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*внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Ранее столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Беркович* и Петрийчук*. Они обвиняются по статье об оправдании и пропаганде терроризма, которые совершены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу во Второй Западный окружной военный суд.
Напомним, что причиной для возбуждения дела стал поставленный Беркович спектакль «Финист – Ясный сокол» по сценарию Петрийчук. Согласно сюжету, российские женщины в соцсетях с представителями радикального ислама. Они не признают свою вину.
Читайте также:
Режиссера Беркович* и драматурга Петрийчук* внесли в перечень экстремистов
ФСБ провела повторную экспертизу по делу Беркович* об оправдании терроризма
Роскомнадзор заблокировал трек с обращением Беркович* к суду на «Яндекс Музыке»
*внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова