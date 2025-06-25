Московские студенты погибли в товарном поезде, пытаясь «зайцами» доехать до Ярославля

25 июня 2025, 18:39

Студенты МГСУ погибли во время поездки в товарном поезде

Фото: iStock/fortton

Пропавшие столичные студенты найдены мёртвыми в товарном вагоне под Ивантеевкой. Об этом пишет MSK1.RU.