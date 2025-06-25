Московские студенты погибли в товарном поезде, пытаясь «зайцами» доехать до Ярославля
Пропавшие столичные студенты найдены мёртвыми в товарном вагоне под Ивантеевкой. Об этом пишет MSK1.RU.
Отмечается, что студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) – 19-летний Филипп Утвенко из Ростова-на-Дону и 18-летний Всеволод Россыпнов из Петрозаводска – пропали несколько дней назад. В результате выяснилось, что парни решили не покупать билеты для путешествия в Ярославль и спрятались в товарном поезде.
При повороте состава на студентов свалилась груда тяжёлых арматур весом 60 тонн. Они погибли на месте от асфиксии. Тела были обнаружены при разгрузке поезда.
Однако мама одного Утвенко убеждена, что юноши стали жертвами опасной субкультуры «хобо», сторонники которой совершают экстремальные путешествия «зайцем» в товарных поездах.
Женщина подчеркнула, что её сын был аболютно положительным парнем, который не курил, не пил, хорошо учился и преподавал математику. Произошедшее мать мальчика назвала «детской нелепостью».
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