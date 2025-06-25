Толпа подростков забросала камнями охранника на парковке в Краснодаре
Группа подростков напала на охранника на частной парковке по улице Героев-Разведчиков в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
Подростки разбивали припаркованные автомобили, после чего переключились на пенсионера, который, вооружившись лопатой, попытался им помешать. Молодые люди оскорбляли пожилого мужчину, забрасывали его до крови бутылками и камнями. Всего нападавших было около тридцати, некоторые из них скрыли лица масками.
По словам очевидца, школьники разбежались после вызова полиции. На данный момент правоохранители устанавливают всех участников конфликта. При этом в ведомстве отметили, что официальных заявлений о произошедшем не поступало.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске на парковке по улице Твардовского обнаружили двух полураздетых мальчиков.
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