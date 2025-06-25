Сотрудник банка устроил поножовщину в московском отеле

Сотрудник банка ударил ножом работника нефтяной компании в столичном отеле
Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В отеле Holiday Inn, расположенном на улице Сущёвский Вал в Москве, работник крупного банка ударил ножом сотрудника нефтяной компании «Татнефть» после конференции, пишет телеграм-канал Baza.



Уточняется, что мужчины приехали из Татарстана, на конференции они познакомились и сразу нашли общий язык. Своё общение новые знакомые продолжили в отеле. Они выпили, и после этого что-то пошло не так: работник банка взял туристический нож и ударил оппонента.

Сейчас пострадавший находится в реанимации: у него проникающее ранение передней брюшной стенки, повреждена печень.

Анастасия Чубина

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