Сотрудник банка устроил поножовщину в московском отеле
Сотрудник банка ударил ножом работника нефтяной компании в столичном отеле
В отеле Holiday Inn, расположенном на улице Сущёвский Вал в Москве, работник крупного банка ударил ножом сотрудника нефтяной компании «Татнефть» после конференции, пишет телеграм-канал Baza.
Уточняется, что мужчины приехали из Татарстана, на конференции они познакомились и сразу нашли общий язык. Своё общение новые знакомые продолжили в отеле. Они выпили, и после этого что-то пошло не так: работник банка взял туристический нож и ударил оппонента.
Сейчас пострадавший находится в реанимации: у него проникающее ранение передней брюшной стенки, повреждена печень.
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