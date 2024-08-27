Московские суды получили сообщения о минировании, полиция начала проверку

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Московские суды получили сообщения о минировании, полицейские проводят проверку. Об этом информирует агентство «Москва».
Сообщения об угрозе взрыва получили тринадцать судов. Отмечается, что в их числе находится Басманный районный суд, рассматривающий ходатайства об арестах из СК России, а также Пресненский районный суд. Отмечается, что правоохранители на данный момент осуществляют проверку четырех судов.
Ранее стало известно, что саперы ВСУ заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а затем должен был взорваться. По словам бойца ВС РФ, к кнопке в игрушке был выведен электродетонатор.
До этого сообщалось, что полиция проверяет торговые комплексы Москвы после сообщения о массовом минировании. По информации СМИ, анонимные угрозы о минировании поступили с Украины.
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