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Суд в Москве оставил под стражей курьера, получившую деньги Ларисы Долиной. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве после незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю Анжелу Цырульникову, которая действовала в качестве курьера.
Согласно данным прокуратуры Москвы, телефонные аферисты «работали» с Долиной с апреля по июль. Они убедили её перевести деньги на якобы защищённые счета и передать курьеру свои личные сбережения, а также средства от продажи квартиры в центре города.
До этого мошенникам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома.
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«Московский городской суд оставил постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения», — отмечается в сообщении.
Согласно данным прокуратуры Москвы, телефонные аферисты «работали» с Долиной с апреля по июль. Они убедили её перевести деньги на якобы защищённые счета и передать курьеру свои личные сбережения, а также средства от продажи квартиры в центре города.
До этого мошенникам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома.
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Дарья Осипова