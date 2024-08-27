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17-летняя девушка приняла первый симптом неизлечимой болезни за переутомление. Об этом пишет издание Daily Mail.
Бомонт рассказала, что во время подготовки к экзаменам у неё начал дёргаться глаз, а затем этот неприятный симптом распространился и на другие части тела. Она не придала этому большого значения, посчитав, что это просто переутомление. Однако через пять дней её госпитализировали и диагностировали функциональное неврологическое расстройство, при котором тело и мозг перестают нормально обмениваться сигналами.
Мама девушки сказала, что после постановки диагноза жизнь ее дочери изменилась. Теперь каждый день она испытывает мучительные приступы спазмов, включая те, что происходят в головном мозге. Девушка не может ходить на большие расстояния без инвалидной коляски, а ее речь стала неразборчивой.
Бомонт подчеркнула, что эффективного лечения не существует. Врачи часто объясняют причины этого заболевания психологическими факторами, поэтому основными методами лечения являются физиотерапия и когнитивно-поведенческая терапия.
Ранее сообщалось, что операцию по пересадке нерва с голени на предплечье провели врачи травматологического центра Сергиево-Посадской больницы у 64-летнего пациента, благодаря этому удалось сохранить подвижность руки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мама девушки сказала, что после постановки диагноза жизнь ее дочери изменилась. Теперь каждый день она испытывает мучительные приступы спазмов, включая те, что происходят в головном мозге. Девушка не может ходить на большие расстояния без инвалидной коляски, а ее речь стала неразборчивой.
Бомонт подчеркнула, что эффективного лечения не существует. Врачи часто объясняют причины этого заболевания психологическими факторами, поэтому основными методами лечения являются физиотерапия и когнитивно-поведенческая терапия.
Ранее сообщалось, что операцию по пересадке нерва с голени на предплечье провели врачи травматологического центра Сергиево-Посадской больницы у 64-летнего пациента, благодаря этому удалось сохранить подвижность руки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова