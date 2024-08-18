Москвич отдал «магу» почти два миллиона рублей ради возвращения любимой

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Житель столичного района Перово решил прибегнуть к услугам магической силы ради того, чтобы вернуть девушку, с которой недавно расстался. Однако «приворот», который обошёлся 35-летнему страдальцу в 1,7 миллиона рублей, почему-то не сработал.
О своём желании вернуть любимую мужчина написал на сайте магических услуг в интернете, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». С ним связался «потомственный маг и кудесник», который, выслушав историю, заявил, что дело плёвое для подвластных ему волшебных сил, однако ритуалы влетят в копеечку.
Влюблённый мужчина был готов на любые расходы ради возвращения любимой. Начали с небольших сумм, но, поскольку девушка не возвращалась, в ход пошли более сложные ритуалы. Цена за сеанс магии доходила до 40 тысяч рублей. Москвич рассказал, что ни один из ритуалов не был доведён до конца, так возникали магические препятствия, которые следовало устранять за отдельную плату. За месяц мужчина перевёл магу 1,7 миллиона рублей.
Когда девушка так и не вернулась, а маг самым волшебным образом испарился, мужчина подумал, что имел бы больше шансов на успех, если бы переводил деньги ей, а не мастеру ритуалов. После этого обманутый житель столицы написал заявление в полицию. Проводится проверка.
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Влюблённый мужчина был готов на любые расходы ради возвращения любимой. Начали с небольших сумм, но, поскольку девушка не возвращалась, в ход пошли более сложные ритуалы. Цена за сеанс магии доходила до 40 тысяч рублей. Москвич рассказал, что ни один из ритуалов не был доведён до конца, так возникали магические препятствия, которые следовало устранять за отдельную плату. За месяц мужчина перевёл магу 1,7 миллиона рублей.
Когда девушка так и не вернулась, а маг самым волшебным образом испарился, мужчина подумал, что имел бы больше шансов на успех, если бы переводил деньги ей, а не мастеру ритуалов. После этого обманутый житель столицы написал заявление в полицию. Проводится проверка.
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Александр Бойцов