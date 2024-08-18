Москвич отдал «магу» почти два миллиона рублей ради возвращения любимой

Чиновник из Владивостока пытался душить жену, а после напугал людей на пляже в Ливадии. Об этом сообщает SHOT. По данным журналистов, все произошло прошлой ночью. Со слов отдыхающих, они узнали в пьяном мужчине замруководителя административно-территориального управления Первомайского района Павла Н., когда он ходил с ножом в руке, говоря всем, что ищет свою супругу.