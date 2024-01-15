Москвич переборщил с наркотиками и заработал перелом полового органа

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Житель столицы переборщил с наркотиками, после чего угодил в больницу с переломом пениса, об это сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 35-летний москвич решил поэкспериментировать с наркотическими веществами и смешал мефедрон с кокаином. После этого он и его партнёрша приступили к занятию любовью.
Однако, что-то пошло не по сценарию. Во время смены поз возлюбленная экспериментатора услышала хруст, а сам мужчина почувствовал боль.
В больнице у москвича диагностировали перелом полового органа и отправили в урологическое отделение.
Ранее аналогичная, но не столь яркая история, произошла в Омске. Во время экспериментов в постели пара услышала хруст. Врачи диагностировали у омича разрыв белочной оболочки и перелом полового члена.
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Однако, что-то пошло не по сценарию. Во время смены поз возлюбленная экспериментатора услышала хруст, а сам мужчина почувствовал боль.
Ранее аналогичная, но не столь яркая история, произошла в Омске. Во время экспериментов в постели пара услышала хруст. Врачи диагностировали у омича разрыв белочной оболочки и перелом полового члена.
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Евгения Парфентьева