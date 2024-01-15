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Москвич переборщил с наркотиками и заработал перелом полового органа

15 января 2024, 13:42
Фото: iStock/Nenad Cavoski

Фото: iStock/Nenad Cavoski

Житель столицы переборщил с наркотиками, после чего угодил в больницу с переломом пениса, об это сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 35-летний москвич решил поэкспериментировать с наркотическими веществами и смешал мефедрон с кокаином. После этого он и его партнёрша приступили к занятию любовью.

Однако, что-то пошло не по сценарию. Во время смены поз возлюбленная экспериментатора услышала хруст, а сам мужчина почувствовал боль.


В больнице у москвича диагностировали перелом полового органа и отправили в урологическое отделение.

Ранее аналогичная, но не столь яркая история, произошла в Омске. Во время экспериментов в постели пара услышала хруст. Врачи диагностировали у омича разрыв белочной оболочки и перелом полового члена.

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В Бишкеке спецслужбы пришли с обыском в редакцию 24.kg
15 января 2024, 14:23

Фото: iStock/JARAMA

Спецслужбы Киргизии пришли с обыском в редакцию информационного агентства 24.kg, об этом сотрудники СМИ сообщили на странице в социальной сети.
Офис известного в стране информационного агентства 24.kg расположен в Бишкеке.

По словам сотрудников СМИ, к ним в офис нагрянули сотрудники ГНКБ (Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики). При этом, причина, по которой проводятся обыски, не уточняется. К тому же, в здание не пускают юристов и адвокатов.

Позже стало известно, что силовики забрали на допрос генерального директора издания и шеф-редакторов.

По информации «РИА Новости», сейчас офис 24.kg опечатан.

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#сми
#киргизия
#журналисты
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Сотруднику «Газпромнефти» Гершановичу прислали букет, перевязанный чёрной лентой
15 января 2024, 13:56

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Сотруднику «Газпромнефти» и ответственному секретарю научно-технического совета Росприроднадзора Игорю Гершановичу прислали букет искусственных цветов, перевязанный чёрной лентой и записку с угрозами, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, инцидент случился 14 января.

65-летний Гершанович вышел из своего дома на Никитском бульваре и увидел у двери букет, напоминающий те, что обычно приносят на похороны. Вместе с букетом неизвестные оставили записку с угрозами в адрес мужчины и его семьи.

Гершанович сразу же вызвал полицию. Подозрительный «подарок» забрали на экспертизу.

Сам сотрудник «Газпромнефти» предполагает, что подобный букет ему могли преподнести мошенники, которые ранее развели его на 40 миллионов рублей. Гершанович предполагает, что его пытаются «добить».

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#цветы
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Владелец кафе ударил клиента ножом в лицо из-за соуса для пельменей
В Индии хозяин кафе ударил клиента ножом в лицо из-за соуса для пельменей
15 января 2024, 13:39

Фото: istock / Diy13

В Индии ищут хозяина кафе, который напал с ножом на клиента из-за соуса для пельменей момо. Об инциденте пишет News9Live.
Все произошло в среду 10 января в Дели. 34-летний индиец Сандип пришел пообедать пельменями в уличное кафе некоего Викаса. Клиент попросил у владельца еще фруктового соуса чанти, который традиционно подают к данным пельменям в Индии. Викас отказал посетителю, в результате чего между ними началась перепалка, которая переросла в драку.

В какой-то момент хозяин кафе схватил нож и дважды ударил Сандипа в лицо. После этого владелец скрылся с места преступления, а свидетели драки вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего привезли в больницу с серьезными ранениями, но сейчас его жизни ничто не угрожает.

Полицейские разыскивают Викаса и нескольких его знакомых, поскольку, по словам очевидцев, они также принимали участие в конфликте.

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Осколок взорвавшейся бутылки пива воткнулся в шею жительницы Подмосковья
В Подмосковье бутылка пива взорвалась в руках женщины и порезала ей шею
15 января 2024, 13:22

Фото: istock / Colorsandia

В Подмосковье в руках женщины взорвалась бутылка безалкогольного пива «Ясен Хмель», осколок ранил ей горло. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot Проверка".
Женщина рассказала изданию, что приобрела бутылку в местном магазине и его постаивла дома на полку. Спустя время россиянка решила выпить пиво, но после использования открывашки бутылка лопнула, а осколки от горлышка разлетелись по всей кухне, попав ей в лицо и шею. Женщина заявляет, что на ранения пришлось накладывать швы. Она также показала справку из травматологии.

Связаться с производителем опасного пива не вышло, утверждает потерпевшая. На горячей линии компании KBREW из Томской области постоянно срабатывает автоответчик.

Ранее сообщалось, что девушка сломала позвоночник после падения у гостиницы «Космос» в Москве. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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«Вырвали волосы»: В Петербурге молодые люди напали на кондуктора трамвая
В Петербурге трое молодых людей избили кондуктора трамвая
15 января 2024, 12:54

Фото: iStock/globalmoments

В Санкт-Петербурге трое молодых людей избили кондуктора трамвая из-за нежелания оплачивать проезд, об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пострадавшую.
По словам 59-летней женщины, двое парней и одна девушка сели на 49 трамвай, однако, оплачивать проезд отказались.

«Это произошло на рабочем месте. Я выполняла свои должностные обязанности. Зашли трое молодых людей, из-за нежелания платить устроили потасовку», — прокомментировала ситуацию кондуктор.

Несмотря на случившееся, женщина доработала свой рабочий день, а уже после пошла писать заявление в полицию. По её словам, молодые люди вырвали ей волосы, а в больнице у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб теменной области и алопецию теменной области.

В настоящий момент женщина находится на больничном.

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#санкт-петербург
#трамвай
#драка
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Суд вынес приговор главе Института госслужбы и управления РАНХиГС Барцицу
15 января 2024, 12:27

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в Москве вынес приговор директору Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игорю Барцицу, об этом сообщает «ТАСС».
Барицу арестовали в декабре 2020 года по подозрению в хищении государственных средств в РАНХиГСе. Помимо него, фигурантами в деле проходили руководство института, администрация, а также педагогический состав. Тогда в отношении Барица было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Дача взятки в особо крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере».

15 января Таганский суд Москвы признал главу Института виновным в растрате и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Бариц также обязан выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

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#ранхигс
#суд
#штраф
#уголовное мошенничество
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Российского пристава нашли с огнестрельным ранением в голову у здания суда
Пристав обнаружен мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
15 января 2024, 12:17

Фото: istock / Aroma photography

На Васильевском острове в Петербурге обнаружили тело судебного пристава с огнестрельным ранением в голову. Об этом информирует «78.ru», ссылаясь на собственные источники.

Об этом стало известно утром в понедельник, 15 января. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб, в том числе криминалисты. Отмечается, что возле трупа лежало табельное оружие.

Предположительно, все произошло за воротами учреждения, вне зоны видимости камер видеонаблюдения.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве обнаружили мёртвым двухлетнего ребенка, оставленного без присмотра. Причина смерти ребёнка установят в ходе судебно-медицинской экспертизы Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#оружие
#сотрудники
#труп
#приставы
#смерть
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Более 20 выращивавших лук в Кашире мигрантов оказались нелегалами
15 января 2024, 12:15

Фото: Istockphoto / YuriyS

Из России за нарушение миграционного законодательства вышлют более 20 приезжих из Средней Азии, которые выращивали лук в Кашире. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Иностранцы, не имевшие документов, выращивали, собирали и фасовали зелёный лук в тепличном агрокомплексе в сельском поселении Базаровское. В результате рейда в отдел полиции доставили более 20 уроженцев Средней Азии. За незаконную трудовую деятельность и нарушение режима пребывания в России на мигрантов составлены протоколы об административных правонарушениях», – рассказала Волк.
По её словам, на каждого нелегала наложен штраф. Их также выдворят за пределы страны. Сейчас полицейские ищут организаторов незаконной миграции.

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#мигранты
#полиция
#ирина волк
#мвд
#подмосковье
#московская область
#кашира
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Кадыров: МВД Чечни задержало преступника, убившего мужчину в Воскресеновской
15 января 2024, 12:07

Фото: iStock/FOTOKITA

Сотрудники МВД задержали преступника, который жестоко убил мужчину и снял происходящее на камеру, об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее по местным социальным сетям разлетелось жуткое видео из станицы Воскресеновская. На нём мужчина подходит к оппоненту, здоровается с ним по-чеченски, а затем наносит ему несколько ножевых ранений, от которых жертва погибает на месте. На кадрах также виден малолетний ребёнок, который, предположительно, является сыном убитого.

«Сегодня рано утром сотрудники МВД России по Шелковскому району задержали преступника, который накануне убил мужчину в станице Воскресеновская. 30-летний преступник скрывался в лесном массиве, но был отслежен благодаря профессиональным действиям МВД по Чеченской Республике и задержан», — прокомментировал ситуацию Кадыров.

Глава Чечни также напомнил, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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#мвд
#уголовное чечня
#рамзан убийство
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