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Сексолог Энгл объяснила мужчинам, как правильно использовать пальцы в сексе

12 января 2024, 06:59
Фото: iStock/pcess609

Фото: iStock/pcess609

Сексолог Джиджи Энгл объяснила, какие правила нужно соблюдать при стимуляции наружных и внутренних половых органов женщины пальцами. Об этом пишет Metro.
Специалист отметила, что в первую очередь при стимуляции пальцами необходима смазка.

«Пальцы на клиторе или во влагалище нуждаются в дополнительной смазке, чтобы у женщины не было ощущения прикосновения к нежным местам наждачной бумагой. Всегда обильно смазывайте пальцы и клитор, прежде чем взяться за дело», — цитирует издание слова собеседницы.


Кроме того, важно соблюдать ритм при движениях. Так, когда женщина говорит, что приближается к оргазму, партнёр должен продолжать действия с той же силой давления и скорость, объяснила Энгл. Сексолог также посоветовала оказывать воздействие на вход во влагалище.

«Клитор для оргазма имеет решающее значение, но это не значит, что нужно трогать только его», — отметила врач.

В заключении Джиджи Энгл призвала не забывать о точке G — зоне на внутренней передней стенке влагалища.

«Попросите партнера надавить ладонью на клитор снаружи, когда он трогает точку G пальцами внутри», — рекомендовала она женщинам.

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#секс
#скорость
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#отношения
#врач
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Ученые выяснили, что якуты стареют быстрее остальных россиян
Clinical Epigenetics: Доказано, что жители Якутии стареют быстрее других россиян
12 января 2024, 03:26

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Исследования учёных показали, что коренное население Якутии стареет быстрее россиян, проживающих в европейской части страны. С результатами можно ознакомиться в научном журнале Clinical Epigenetics, передает портал ННГУ им. Лобачевского (unn.ru).
Согласно выводам представителей Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, экстремальные климатические условия ставят якутов в особое положение, и они стареют быстрее на 3-4 года по сравнению с другими жителями европейской части России.

Объединённая команда учёных измерила скорость старения якутов с помощью восьми моделей эпигенетических часов, и обнаружила в генах, ответственных за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения.

Организм коренных якутов быстро вырабатывает энергию за счет повышенной скорости метаболизма и клеточного цикла, пояснил директор института биологии старения Михаил Иванченко. В результате, уже к 45 годам их тела уже испытывают значительные износы физиологических резервов.

Ранее учёные назвали продукты, опасные для организма и провоцирующие деменцию. Среди них оказались переработанные мясные продукты — например, колбаса или бекон. Специалисты предупредили, что подобные животные белки и жиры могут провоцировать воспаление и увеличивать уровень гормона IFR-1, ускоряющего старение.

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#якутия
#возраст
#жители
#ученые
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Подмосковным сервисом «Паллиативная помощь» воспользовались более 23 тыс человек
11 января 2024, 20:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 23 тыс жителей Московской области посетили онлайн-сервис «Паллиативная помощь» за всё время его работы. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мингосуправления региона.
«Посвящённый оказанию паллиативной медицинской помощи сервис был запущен в Подмосковье в апреле прошедшего года. Наиболее популярными у жителей стали разделы о правах пациентов, об оказании паллиативной помощи, а также «Школа пациента», – рассказал директор разработавшей сервис ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
Как напомнили в министерстве, портал содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными, а также полезные статьи и другие разделы.

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#паллиативная помощь
#здравоохранение
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
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Диетолог Королева: Ожирение может привести к деменции
11 января 2024, 19:58

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что между ожирением способно влиять на когнитивные функции и даже способно привести к деменции.
«Абдоминальное ожирение является следствием нерационального питания, что не может не сказаться на здоровье гиппокампа — одного из важных отделов человеческого мозга, отвечающего за эмоции и память. Клетки такого жира имеют плотную мембрану и переполнены достаточно агрессивными воспалительными молекулами, которые ведут к уменьшению зоны гиппокампа. Объём этой области мозга напрямую связан с его функцией, и чем дольше человек является обладателем жира, тем меньше становится его гиппокамп. Как следствие, прогрессивное снижение памяти, что в итоге может привести к деменции», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Она добавила, что вышеупомянутый тип ожирения формируется из-за неправильного режима питания, в частности, длинных голодных отрезков времени, а также употребления рафинированной пищи с высоким уровнем жира и низкой питательной ценностью.

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#здоровье
#память
#человек
#ожирение
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Врач Орловский рекомендовал «сердечникам» щадящий режим при перемене погоды
11 января 2024, 19:44

Фото: istockphoto.com/Lacheev

Заведующий кардиологическим отделением Видновской КБ Дмитрий Орловский заявил, что резкие перепады погоды зимой больше всего влияют на здоровье людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Поэтому, считает врач, таким людям в периоды переменчивой погоды надо с особенной внимательностью относится к своему здоровью. Так, он рекомендовал не переутомляться, а при ухудшениях состояния обращаться к врачу.

«Следует строго контролировать артериальное давление и пульс и строго принимать все рекомендуемые препараты, назначенные лечащим врачом. Важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, резкое течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Орловский.

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#врач
#здоровье
#погода
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Врач Асанов назвал эффективные методы согреться в квартире без отопления
Врач Асанов: Согреться помогут шторы и ковры
11 января 2024, 18:49

Фото: istockphoto.com/LENblR

Терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что в квартире без отопление могут помочь сохранить тепло плотные шторы и ковры.
«Утром, когда нет желания вылезать из тёплой кровати, советую сделать банальную зарядку. Не важно, что это будет: десять приседаний, бег на месте или просто махи руками и ногами. Это позволит согреться довольно быстро. Если дома холодно, то оптимальным решением станет многослойная одежда. Хорошим козырем в борьбе с холодом станут простые шерстяные носки», — добавил в беседе с NEWS.ru Асанов.

Горячие еда и напитки также способствуют согреванию. В этой ситуации полезными могут оказаться и увлажнители воздуха. А вот алкогольные напитки, по словам врача, лучше не употреблять, поскольку они дают лишь иллюзию того, что становится теплее из-за расширения сосудов.

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#врач
#дома
#тепло
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Врач Староверова: Крещенские купания могут привести к инфаркту миокарда
11 января 2024, 18:13

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

Врач-кардиолог Александра Староверова заявила, что крещенские купания и резкая перемена температуры, возникающая при погружении в прорубь, может привести к молниеносному спазму всех сосудов организма, в том числе коронарных артерий, снабжающих сердце кровью, что может привести к инфаркту миокарда.
«Этот спазм может привести к недостатку кровоснабжения и инфаркту миокарда», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Староверова.

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы надо быть особенно внимательными во время купаний в проруби, а лучше и вовсе отказаться от моржевания, считает специалист.

Вместе с тем, по её словам, даже здоровым людям при погружении в прорубь при крещенских купаниях лучше проконсультироваться со специалистом.

Ранее в эфире «Радио 1» заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин заявил, что для крещенских купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, необходимо выбирать правильно место.

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Спасатель назвал главные причины гибели во время Крещенских купаний
Спасатель Щетинин объяснил, как выбрать купель для Крещенских купаний
11 января 2024, 14:20

Фото: IStock/Evgenia Gordienko

Для Крещенский купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, нужно выбирать правильно место. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
По ловам специалиста, окунаться нужно в специально-оборудованных местах под контролем спасателей. Там должна быть небольшая глубина, небольшое течение и безопасный спуск.
«Самая главная ошибка – купание в необорудованных местах, когда люди увидели реку, сами вырубили прорубь и окунаются. Из-за большой глубины и сильного течения человек не может зайти и выйти, из-за этого часто затаскивает под лёд, и возможности попасть на поверхность льда уже нет», — сказал Сергей Щетинин.
Спасатель подчеркнул, что перед купанием нужно проконсультироваться со специалистом и оценить собственные силы. Окунаться с хроническими заболеваниями и нарушениями сердечно-сосудистой системы нельзя. Если состояние здоровья позволяет провести обряд, то важно помнить о правилах безопасности в проруби.
«В местах для крещенских купаний есть оборудованные раздевалки. Там вы переодеваетесь в купальник, сверху лучше надеть халат, а на ноги – не скользкую и не холодную обувь. Перед купанием нужно снять халат и обувь, аккуратно спуститься по ступенькам, три раза окунуться с головой, и дальше, держась за поручни аккуратно выйти, не мешая другим людям. Не нужно бежать или совершать какие-то резкие движения. После этого нужно зайти в тёплое помещение, обтереться, одеться, выпить горячий чай, кофе или другие горячие напитки, но ни в коем случае не алкоголь», — напомнил специалист.
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#купание
#крещение
#зима
#спасатели
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Мясников: Кофе может спасти от цирроза печени
11 января 2024, 13:32

Фото: istockphoto.com/mi-viri

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что кофе способен предотвратить переход таких болезней печени, как гепатит, стеатогепатит, гепатоз, в цирроз.
Кроме этого, врач напомнил, что поправить здоровье печени можно с помощью правильного питания и физических нагрузок.

Как передаёт utro.ru, нарушение жирового обмена с дистрофией клеток печени можно определить по высокому уровню белка, ответственного за запас железа в организме. Также о заболевании органа стоит задуматься при высоком уровне сахара в крови, наличии лишнего веса и повышенном холестерине.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщала, что укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему могут апельсины.

«Витамин C необходим нашему организму для укрепления иммунитета и профилактики сезонных респираторных заболеваний, что особенно актуально в холодное время года. Кроме того, витамин C полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной. Клетчатка в составе апельсина способствует нормализации липидного обмена», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

При этом, она предупредила, что рекомендуемой нормой является 1-2 апельсина в день.

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#здоровье
#врач
#диетолог
#нарушение
#иммунитет
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Убрать гаджеты и включить дневной сон: как помочь ребёнку восстановить режим дня
Психолог Белявская дала советы, как помочь ребёнку восстановить режим дня
11 января 2024, 13:25

Фото: IStock/djedzura

У детей плохо развита сила воли, поэтому вернуться к прежнему режиму дня после новогодних праздников бывает сложно. Об этом рассказала психолог Анна Белявская. Как восстановить привычный уклад специалист объяснила в эфире «Радио 1».
О том, что ребёнку тяжело возвращаться к режиму, может говорить его поведение: перепады настроения, нежелание куда-либо идти и проблемы с ранним пробуждением. В этом случае психолог советует не ругать ребёнка за слабость, а помочь ему.
«Нужно договориться перед сном о времени пробуждения, чтобы утром было проще. Нам нужно поставить рамки для ребёнка, обязательно проявить твёрдость, чтобы чётко обозначить время подготовки ко сну. Важно не читать, не играть, не смотреть телевизор перед этим, важно лечь спать вовремя, чтобы выспаться. Также нужно уменьшить нагрузку, освободить от детских дел по дом», — сказала эксперт.
Подросткам рекомендуется ограничить время на гаджеты. По словам психолога, телефоны, компьютеры и планшеты раскачивают эмоциональную сферу и нервную систему, из-за чего прийти в себя сложнее. Если согласно домашнему распорядку дел ребёнок отвечает за выгул питомца, психолог рекомендовала оставить эту обязанность, так как после выхода на улицу дети чувствуют себя бодрее и активнее.
«Домашние задания мы оставляем как есть, вместо этого можно снизить нагрузку в секциях. В некоторых случаях можно включить дневной сон детям начальной школы, если замечаем, что за несколько дней ребёнок не вернулся в режим», — заключила Белявская.
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