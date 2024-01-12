Сексолог Энгл объяснила мужчинам, как правильно использовать пальцы в сексе

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Сексолог Джиджи Энгл объяснила, какие правила нужно соблюдать при стимуляции наружных и внутренних половых органов женщины пальцами. Об этом пишет Metro.
Специалист отметила, что в первую очередь при стимуляции пальцами необходима смазка.
Кроме того, важно соблюдать ритм при движениях. Так, когда женщина говорит, что приближается к оргазму, партнёр должен продолжать действия с той же силой давления и скорость, объяснила Энгл. Сексолог также посоветовала оказывать воздействие на вход во влагалище.
В заключении Джиджи Энгл призвала не забывать о точке G — зоне на внутренней передней стенке влагалища.
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«Пальцы на клиторе или во влагалище нуждаются в дополнительной смазке, чтобы у женщины не было ощущения прикосновения к нежным местам наждачной бумагой. Всегда обильно смазывайте пальцы и клитор, прежде чем взяться за дело», — цитирует издание слова собеседницы.
«Клитор для оргазма имеет решающее значение, но это не значит, что нужно трогать только его», — отметила врач.
В заключении Джиджи Энгл призвала не забывать о точке G — зоне на внутренней передней стенке влагалища.
«Попросите партнера надавить ладонью на клитор снаружи, когда он трогает точку G пальцами внутри», — рекомендовала она женщинам.
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Диана Аванесян