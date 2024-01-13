SHOT: Убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания в Рязани

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Убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания в Рязани. Преступник пытался зарезать полицейского, и сотрудники открыли по нему огонь. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что 57-летний Сергей Кирьяков решил обокрасть частный дом, однако его заметили очевидцы и вызвали сотрудников полиции. Преступник, как только увидел полицейских, сразу же бросился на них с ножом и серьёзно ранил одно из сотрудников в печень. Напарник в этом же момент расстрелял нападавшего из пистолета.
По информации источника, полицейского и Кирьякова госпитализировали. У злоумышленника — ранения живота и бедра, а также сквозное ранение мошонки.
Сообщается, что Кирьяков ранее имел судимость за убийство, изнасилование, умышленное причинение вреда здоровью и насильственные действия сексуального характера. Против него возбуждено новое уголовное дело.
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По информации источника, полицейского и Кирьякова госпитализировали. У злоумышленника — ранения живота и бедра, а также сквозное ранение мошонки.
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Екатерина Коршунова