Москвич получил штраф за экстремизм из-за фото Mercedes с «особенными» номерами
Московский суд оштрафовал местного жителя за публикацию в соцсетях фотографии Mercedes-Benz G-класса с номером А777УЕ, признав её экстремистской символикой. Об этом сообщает Mash.
В 2017 году Александр К. разместил на своей странице «ВКонтакте» снимок чёрного внедорожника с комбинацией букв и цифр А777УЕ. Спустя восемь лет публикация привлекла внимание правоохранителей, которые усмотрели в номере аббревиатуру запрещенного движения А.У.Е.* (расшифровывается как «Арестантский уклад един»*), признанной в России экстремистской.
Суд назначил мужчине минимальный штраф в 2 тысячи рублей. Александр признал вину, заявив, что публиковал фото ради лайков, а не с целью пропаганды.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
