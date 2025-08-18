В московском Китай-городе чеченцы избили охранника из «Уе!бар»
В московском Китай-городе группа чеченцев избила охранника заведения «Уе!бар». Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Главной фишкой «Уе!бар» является то, что сотрудники могут всячески оскорблять гостей, а те им могут отвечать. В это заведение хотели попасть уроженцы Чечни, но после конфликта с охранником у них с ним завязалась драка.
Как оказалось, один из потенциальных посетителей спросил, что охранник имеет против чеченцев.
«Все», — ответил охранник, после чего один из молодых людей ударил его по лицу.
Далее несколько из группы начали избивать сотрудника бара, который накинулся на толпу чеченцев. Некоторые пытались разнять дерущихся, а другие кричать про полицию. Последствия конфликта остаются неизвестными.