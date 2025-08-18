В московском Китай-городе чеченцы избили охранника из «Уе!бар»

18 августа 2025, 12:35

Фото: iStock/globalmoments

В московском Китай-городе группа чеченцев избила охранника заведения «Уе!бар». Об этом сообщает telegram-канал Baza.





Главной фишкой «Уе!бар» является то, что сотрудники могут всячески оскорблять гостей, а те им могут отвечать. В это заведение хотели попасть уроженцы Чечни, но после конфликта с охранником у них с ним завязалась драка.



Как оказалось, один из потенциальных посетителей спросил, что охранник имеет против чеченцев.





«Все», — ответил охранник, после чего один из молодых людей ударил его по лицу.