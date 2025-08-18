В Ставропольском крае из-за поджога травы полностью сгорело кладбище
В одном из сёл Минераловодского района Ставропольского края полностью сгорело кладбище из-за пала травы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Возле села Канглы неизвестные подожгли траву, предположительно, для сельхозработ. Однако из-за аномальной жары и засухи огонь быстро распространился, и его не удалось вовремя остановить.
Пламя охватило обширную территорию вокруг села, уничтожив кладбище и несколько хозяйственных построек. Местные жители отмечают, что населенный пункт уцелел лишь чудом. Причины происхождения пожара и возможные виновники устанавливаются.
