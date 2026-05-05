Москвич получил вместо виниров депрессию и убытки в полмиллиона рублей
В московской стоматологии пациент после попытки установить виниры потерял 500 тысяч рублей, набрал 20 килограммов и впал в глубокую депрессию. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Мужчина по имени Марат пришёл за «голливудской улыбкой» в клинику «Доктор Каро» к доктору Гайдару Садраддинову по рекомендации из интернета. Врач настоял на винирах вместо брекетов, сделал депульпацию, удалил клык и обточил зубы.
За первый этап пациент заплатил 85 тысяч рублей. После первого сеанса у москвича поднялась температура до 39 градусов, затем он страдал от сильных болей. Садраддинов уверял, что всё нормально. Марат обратился в другую клинику, где ситуация во рту шокировала его и врачей.
На исправление последствий ушло 500 тысяч рублей. Эту сумму вместе с 85 тысячами и моральным ущербом потерпевший планирует отсудить у «Доктора Каро». В клинике заявили, что доктор Садраддинов у них не работает.
