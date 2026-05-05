В горах Карачаево-Черкесии бесследно исчезли две туристки из Астрахани

Фото: Istock/AlvaroRT

В Карачаево-Черкесии продолжаются поиски двух туристок. Девушки пропали в горах и не выходят на связь второй день. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Две жительницы Астрахани заблудились в последний день своего похода. Путешественницы должны были выйти к населённому пункту и сообщить родителям о завершении маршрута, однако этого не сделали.

Родственники забили тревогу и обратились в экстренные службы. Свой маршрут девушки зарегистрировали в МЧС. В поисках участвуют 15 спасателей. Они прочёсывают два района, которые туристки указали в регистрационной карте. Первый участок находится рядом с селом Красный Карачай через перевал Муху.

Второй включает Архызское седло и Марухское ущелье. Оба маршрута относятся к сложным даже для опытных туристов: на пути встречаются резкие перепады высот, погода остаётся нестабильной, а связь отсутствует. В таких условиях легко сойти с тропы.

Ольга Щелокова

