В горах Карачаево-Черкесии бесследно исчезли две туристки из Астрахани
В Карачаево-Черкесии продолжаются поиски двух туристок. Девушки пропали в горах и не выходят на связь второй день. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Две жительницы Астрахани заблудились в последний день своего похода. Путешественницы должны были выйти к населённому пункту и сообщить родителям о завершении маршрута, однако этого не сделали.
Родственники забили тревогу и обратились в экстренные службы. Свой маршрут девушки зарегистрировали в МЧС. В поисках участвуют 15 спасателей. Они прочёсывают два района, которые туристки указали в регистрационной карте. Первый участок находится рядом с селом Красный Карачай через перевал Муху.
Второй включает Архызское седло и Марухское ущелье. Оба маршрута относятся к сложным даже для опытных туристов: на пути встречаются резкие перепады высот, погода остаётся нестабильной, а связь отсутствует. В таких условиях легко сойти с тропы.
