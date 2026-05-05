На Сахалине произошло массовое ДТП из-за борща
На Сахалине кастрюля с борщом в автомобиле зажала педаль и привела к ДТП
В Сахалинской области произошло массовое ДТП из-за кастрюли с борщом. Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».
На автозаправочной станции в микрорайоне Хомутово автомобиль Toyota Corolla влетел в вереницу машин. В результате аварии пострадали четыре транспортных средства.
«Как рассказал водитель, сам он не виноват — дело в кастрюле с супом: стояла в ногах, сдвинулась и зажала педаль газа», — говорится в публикации.Дорожно-транспортное происшествие привело к серьёзным повреждениям машин. Отмечается, что один из водителей получил травму ноги.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Москве на МКАД, где грузовик протаранил более десяти машин.