На Сахалине произошло массовое ДТП из-за борща

05 мая 2026, 11:47

На Сахалине кастрюля с борщом в автомобиле зажала педаль и привела к ДТП

В Сахалинской области произошло массовое ДТП из-за кастрюли с борщом. Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».





На автозаправочной станции в микрорайоне Хомутово автомобиль Toyota Corolla влетел в вереницу машин. В результате аварии пострадали четыре транспортных средства.

«Как рассказал водитель, сам он не виноват — дело в кастрюле с супом: стояла в ногах, сдвинулась и зажала педаль газа», — говорится в публикации.