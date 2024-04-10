Москвичке по ошибке удалили малые половые губы в частной столичной клинике

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Владелец сети московских клиник пластической хирургии Эльбрус Гусейнов склонил свою девушку к интимной пластике в одном из своих филиалов, где ей полностью удалили малые половые губы, после чего мужчина её сразу бросил. Об этом пишет Telegram-канал «Голос страны».
По словам девушки, она пошла на интимную пластику после требований своего партнёра. Операция должна была продлиться 45 минут, однако она заняла три часа.
Интимная зона не заживала несколько месяцев, тогда девушка обратилась в больницу, где у нее диагностировали полное удаление малых половых губ.
При этом мужчина, который склонил её к операции, практически сразу бросил возлюбленную. Он также отказался помогать ей и даже угрожал.
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«Ночью появились адские боли, позвонила на следующий день в клинику, там сказали пропить таблеток. Это не помогло, врачи этой клиники начали колоть мне антибиотики, от которых мне стало только хуже», — рассказала пострадавшая.
Интимная зона не заживала несколько месяцев, тогда девушка обратилась в больницу, где у нее диагностировали полное удаление малых половых губ.
При этом мужчина, который склонил её к операции, практически сразу бросил возлюбленную. Он также отказался помогать ей и даже угрожал.
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Элина Позднякова