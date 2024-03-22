Хирург Перетечиков рассказал для чего используются компрессионные чулки

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Замглавврача Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. по хирургии Александр Перетечиков рассказал, зачем нужны компрессионные чулки или эластичные бинты. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что компрессионные чулки это вид медицинского белья, которое предназначено для профилактики варикозного расширения вен, а также способствует восстановлению.
Также врач добавил, что компрессионные чулки используются до и после родов, так как за несколько недель до рождения ребенка повышается вязкость крови.
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«После операции в первые дни пациент большую времени лежит. Малоподвижность приводит к снижению скорости кровотока и повышению вязкости крови. Соответственно, возникает вероятность образования тромба. Дополнительная опасность малоподвижного периода — варикоз. Компрессионные чулки для операций создают физиологически распределенное давление на ноге: в области лодыжки оно максимальное и уменьшается по направлению к бедру. Действие медицинского белья направлено на поддержание нормальной скорости кровотока и снижению риска образования тромба», — поделился Александр Перетечиков.
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Мира Полтева