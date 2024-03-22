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Хирург Перетечиков рассказал для чего используются компрессионные чулки

22 марта 2024, 11:20
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Замглавврача Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. по хирургии Александр Перетечиков рассказал, зачем нужны компрессионные чулки или эластичные бинты. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что компрессионные чулки это вид медицинского белья, которое предназначено для профилактики варикозного расширения вен, а также способствует восстановлению.

«После операции в первые дни пациент большую времени лежит. Малоподвижность приводит к снижению скорости кровотока и повышению вязкости крови. Соответственно, возникает вероятность образования тромба. Дополнительная опасность малоподвижного периода — варикоз. Компрессионные чулки для операций создают физиологически распределенное давление на ноге: в области лодыжки оно максимальное и уменьшается по направлению к бедру. Действие медицинского белья направлено на поддержание нормальной скорости кровотока и снижению риска образования тромба», — поделился Александр Перетечиков.


Также врач добавил, что компрессионные чулки используются до и после родов, так как за несколько недель до рождения ребенка повышается вязкость крови.

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В Люберцах врачи спасли ребенка с редким заболеванием кишечника
22 марта 2024, 10:36

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Детские люберецкие врачи прооперировали ребенка с редким заболеванием кишечника. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
7-летнего мальчика доставили в больницу из-за постоянных запоров, которые начались еще в детстве. В ходе осмотра врачи поставили диагноз — врожденная болезнь Гиршпрунга.

«Мы приняли решение о проведении лапароскопической операции. В ходе вмешательства мы удалили пораженную часть толстой кишки, низвели здоровый участок и реконструировали промежность. Послеоперационный период у ребенка протекал гладко. В настоящее время функции кишечника полностью восстановлены, а также налажен регулярный самостоятельный стул», — поделился детский хирург МОЦОМД, доктор медицинских наук, профессор Игорь Поддубный.

Стоит отметить, что в настоящий момент пациент проходит лечение в условиях кабинета катамнеза.

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В России пройдёт Международная акция «10 000 шагов к жизни»
22 марта 2024, 10:30

Фото: iStock/Drazen Zigic

7 апреля в России состоится Международная акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному Дню здоровья. Она пройдёт под девизом «Здоровье для всех!». Об этом сообщили в Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».
По инициативе организации акцию «10 000 шагов к жизни» включили в официальный план мероприятий Года волонтёрского движения в СНГ в формате дней единых действий.

Акция «10 000 шагов к жизни» проводится с целью повышения ежедневной двигательной активности, а также пропагандирует приверженность к ходьбе – самому доступному, физиологичному и естественному способу повышения физической активности, не требующему дополнительного оборудования и оснащения, отвечающему принципу «Здоровье для всех!».

Ежегодно в Акции принимает участие более миллиона человек.

В текущем году мероприятие планируется провести к Всемирному Дню здоровья – 7 апреля и к Всемирному Дню сердца – Всероссийскому Дню ходьбы 29 сентября и 5 октября. Также возможно проведение акции к Дню молодёжи 29 июня.

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Для мам маленьких пациентов онкодиспансера Подмосковья устроили день красоты
22 марта 2024, 10:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

День красоты организовали волонтёры фонда «Сила Веры» для матерей маленьких пациентов Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Приглашённые матера предложили женщинам различные бьюти-процедуры, включая косметологические, а также маникюр, контуринг бровей и прочее.

«Праздник приурочен к Международному женскому дню, но мы целенаправленно провели его позже. Это связано с тем, что в праздничные дни у мастеров была сильная загруженность, и нам не хотелось, чтобы волонтёры отвлекались от основных клиентов. Мы за то, чтобы всем было комфортно и приятно работать». — рассказала основательница фонда «Сила Веры» Вера Гогина.
День красоты очень поддержал мам и бабушек маленьких онкопациентов, подарил им заряд позитива и сил.

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Пожилые пары рассказали о способах наслаждаться сексом в зрелом возрасте
22 марта 2024, 09:34

Фото: istockphoto/dragana991

С возрастом секс и отношение к нему неизбежно меняются. Пожилые пары рассказали, каким образом им удаётся поддерживать сексуальное влечение и получать удовольствие от интимной близости.
Например, 84-летняя Джоан и 69-летний Пол не стесняются использовать различные специальные средства для поддержания физиологического возбуждения, передаёт издание Men's Health. Благо, современная медицина и фармацевтика предоставляют их в изобилии. Джоан использует специальную смазку и крем с эстрогеном, а Пол принимает препарат для усиления эрекции. Но главным секретом полноценной интимной жизни супруги назвали внимание и взаимное уважение.

Другие пожилые супруги, 75-летняя Куки и 69-летний Алан признались, что с возрастом им пришлось заново учится заниматься сексом, так как организм начал функционировать совсем по-другому. Они считают, что нужно просто принять те изменения, которые происходят с телом. Супруги отмечают, что они стали менее активны в спальне, но это вовсе не означает, что они стали получать меньше удовольствия от секса. Используя новые способы взаимных ласк и секс-игрушки они продолжают сохранять гармонию и получать наслаждение от сексуальных отношений.

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Врач Ворслов предупредил об опасности высокого пульса перед сном
21 марта 2024, 20:32

Фото: istockphoto.com/mheim3011

Член-корреспондент Российской экологической академии, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Леонид Ворслов заявил, что высокий пульс перед сном может говорить о гипоксии, поэтому при таком симптоме надо срочно обращаться к врачу.
«Чаще это связано с гипоксией, то есть с нехваткой кислорода, которую испытывают органы и ткани. Кислород доставляется кровью, в частности, эритроцитами, и повышенный пульс возникает при снижении количества эритроцитов или при сниженном гемоглобине. Гипоксия может быть вызвана тем, что эритроциты слишком крупные, что бывает при дефиците витамине B12», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Ворслов.

В этой связи он заявил о необходимости при повышенном пульсе исключить нехватку железа и витамина B12 в организме.

Также пульс может подниматься по многим другим причинам, среди которых сахарный диабет, вегетососудистая дистония, болезни надпочечников и т. д.

Ранее специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявлял, что одним из симптомов, которые могут угрожать жизни, является дыхательная недостаточность.

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#врач
#болезни
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Назван очевидный симптом, при котором немедленно надо вызывать скорую
Врач Эдигер: При дыхательной недостаточности надо срочно вызывать медиков
21 марта 2024, 20:01

Фото: istockphoto.com/maxim4e4ek

Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что одним из симптомов, которые могут угрожать жизни, является дыхательная недостаточность.
При подобной ситуации необходимо немедленно вызвать скорую помощь, отметил врач.

«Есть ряд симптомов, которые угрожают жизни. Самый элементарный и очевидный — это дыхательная недостаточность, когда наблюдаются два момента. Первый — это нарушение либо резкое увеличение количества дыхательных движений. Должно насторожить и состояние, при котором их становится меньше», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Дыхательная недостаточность может быть вызвана многими факторами, среди которых проблемы с центральной нервной системой и сердечно-сосудистыми осложнения.

Ранее терапевт Зои Уильямс предупредила, что несмотря на то, что зевота — это естественное явление, в некоторых случаях она может сигнализировать о наличии опасных заболеваний.

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#помощь
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#скорая помощь
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Врач Нергачева: С помощью диаскинтеста мы следим, чтобы не развился туберкулез
21 марта 2024, 19:43

Фото: istockphoto.com/Irina Tiumentseva

Врач-фтизиатр высшей категории Городского противотуберкулезного диспансера Вероника Нергачева рассказала о разнице между Манту и диаскентестом.
По её словам, последний показывает не просто наличие в организме туберкулёза, но и его поведение и развитие.

«Диаскинтест свидетельствует не просто о наличии микобактерий туберкулеза в организме, а также о том, как они себя ведут, способны ли к размножению, то есть к скрытой латентной инфекции. И с помощью этого теста мы следим, чтобы не развился туберкулез», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Нергачева.

Она добавила, что такие тесты являются внутрикожными, и для скринингового анализа наличия заболевания альтернатив им на данный момент нет.

Ранее подмосковные врачи предупреждают об опасности тонкого льда.

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#врачи
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#заболевания
#дети
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Диетолог Саволюк заявила о бесполезности энергетиков для водителей
21 марта 2024, 18:15

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявила, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.
«В них содержится большое количество сахара и кофеина, которые дают краткосрочный эмоциональный подъём. Из-за регулярного потребления энергетиков организм привыкает, что его искусственно взбадривают и перестаёт вырабатывать достаточное количество нейромедиаторов и гормонов, чтобы самостоятельно поддерживать бодрое состояние», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Она добавила, что схожим эффектом обладает и кофе.

Ранее сообщалось, что законопроект о запрете продажи безалкогольных энергетиков детям внесён на рассмотрение в Государственную думу РФ.

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#напитки
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В Долгопрудном провели диагностику пациенту с врожденной деформацией грудиной клетки
21 марта 2024, 17:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Эндоскописты Долгопрудного выполнили диагностическое исследование пациенту с деформацией грудиной клетки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
13-летнего пациента привезли на обследование перед плановой операцией. У мальчика было врожденное нарушение структуры грудины - килевидная грудная клетка.

«В подобных случаях деформации грудной клетки нельзя полностью исключить и деформацию пищевода, что в свою очередь может повлечь за собой высокий риск травматизации при проведении эндоскопического исследования.Пациент и его родители были проконсультированы заведующим эндоскопическим отделением стационара. Для минимизации рисков травматизации верхних отделов желудочно-кишечного тракта проведение исследования под седацией», — поделилась завотделения детского стационара Юлия Романова.

Стоит отметить, что обследование прошло без вреда для юного пациента.

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