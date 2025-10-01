Мужчина год хранил тело женщины в холодильнике и общался вместо неё с семьей

01 октября 2025, 16:34

В Корее мужчина убил сожительницу и год хранил её тело в холодильнике для кимчи

Фото: Istock/brizmaker

В корейском городе Кунсан полиция задержала 40-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве сожительницы и сокрытии тела. Об этом пишет Korea Times.