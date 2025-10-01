Достижения.рф

Мужчина год хранил тело женщины в холодильнике и общался вместо неё с семьей

В Корее мужчина убил сожительницу и год хранил её тело в холодильнике для кимчи
Фото: Istock/brizmaker

В корейском городе Кунсан полиция задержала 40-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве сожительницы и сокрытии тела. Об этом пишет Korea Times.



По версии следствия, 20 октября 2024 года мужчина задушил женщину во время ссоры из-за денег. Она одолжила ему 36,5 тысяч долларов, которые он почти полностью потерял. После этого он купил холодильник для кимчи, поместил туда тело и продолжил жить в квартире жертвы.

Мужчина пользовался её телефоном и отправлял родственникам сообщения, чтобы те поверили, что она жива. Когда родные просили поговорить с ней, он находил отговорки. Также он заставил другую женщину, с которой состоял в отношениях, изображать погибшую по телефону.

Полиция провела обыск и обнаружила тело через год, после того как сообщница рассказала о преступлении. Подозреваемый сейчас под арестом, эксперты устанавливают причину смерти.

Ольга Щелокова

