Мужчина год хранил тело женщины в холодильнике и общался вместо неё с семьей
В корейском городе Кунсан полиция задержала 40-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве сожительницы и сокрытии тела. Об этом пишет Korea Times.
По версии следствия, 20 октября 2024 года мужчина задушил женщину во время ссоры из-за денег. Она одолжила ему 36,5 тысяч долларов, которые он почти полностью потерял. После этого он купил холодильник для кимчи, поместил туда тело и продолжил жить в квартире жертвы.
Мужчина пользовался её телефоном и отправлял родственникам сообщения, чтобы те поверили, что она жива. Когда родные просили поговорить с ней, он находил отговорки. Также он заставил другую женщину, с которой состоял в отношениях, изображать погибшую по телефону.
Полиция провела обыск и обнаружила тело через год, после того как сообщница рассказала о преступлении. Подозреваемый сейчас под арестом, эксперты устанавливают причину смерти.
