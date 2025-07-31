Мужчина изнасиловал девушку-инвалида в Тюменской области и получил приговор
Мужчина приставал к девушке-инвалиду в Тюменской области и получил срок в 9 лет
Приговор в девять лет колонии строгого режима получил мужчина за совершение действий сексуального характера с девушкой-инвалидом в Тюменской области.
Об этом сообщили в объединенной региональной пресс-службе судов. Следователи посчитали, что фигурант приставал к потерпевшей в течение августа 2022 года, когда она была беспомощна и не достигла совершеннолетия. Инцидент произошел в Ишиме.
«Потерпевшая является инвалидом с детства и имеет психическое заболевание, поэтому не могла понимать значение совершаемых с ней действий», — говорится в сообщении.В отношении фигуранта открыли уголовное дело. Помимо тюремного срока, подсудимый обязан выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей.