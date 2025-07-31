Мужчина изнасиловал девушку-инвалида в Тюменской области и получил приговор

31 июля 2025, 11:46

Мужчина приставал к девушке-инвалиду в Тюменской области и получил срок в 9 лет

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Приговор в девять лет колонии строгого режима получил мужчина за совершение действий сексуального характера с девушкой-инвалидом в Тюменской области.





Об этом сообщили в объединенной региональной пресс-службе судов. Следователи посчитали, что фигурант приставал к потерпевшей в течение августа 2022 года, когда она была беспомощна и не достигла совершеннолетия. Инцидент произошел в Ишиме.



