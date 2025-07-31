В Лондоне покончил с собой россиянин, три года ждавший политического убежища
В Лондоне обнаружили тело россиянина, почти три года ожидавшего политического убежища в Великобритании. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
26-летний Александр Фролов родом из Екатеринбурга. Он переехал в Британию в 2021 году по рабочей визе. В стране он задержался на год, после чего попросил убежища.
В апреле 2025 года ему отказали в предоставлении политического убежища. В результате, со слов его друзей, он впал в сильную депрессию. Однако за помощью к психологам не обращался.
Несколько дней назад тело парня обнаружили в Лондоне. По предварительным данным, он покончил с собой. Незадолго до смерти его видели в компании друзей.
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