Бастрыкину доложат о деле тренера по самбо, истязавшего сирот в Керчи

31 июля 2025, 11:39

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по фактам истязания воспитанников детдома в Керчи. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.





Тренер по самбо систематически избивал сирот и оказывал на них психологическое давление. Такая информация распространилась в социальных сетях.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 117 УК. Следователи проверяют новые доказательства его незаконных действий, которые были получены от пострадавших детей.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также доследственной проверки», — говорится в сообщении.