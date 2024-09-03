Мужчина изнасиловал и похитил бывшую жену

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29-летний житель Донского Тульской области будет судим по обвинению в изнасиловании и похищении своей 18-летней бывшей жены.
По данным издания «Тульские известия», с 1 января по 19 марта мужчина систематически угрожал бывшей жене убийством и подвергал её избиению. В один из дней он решил похитить экс-избранницу, которая жила на первом этаже. Для этого мужчина разбил окно, ворвался в квартиру, избил гвоздодером знакомого девушки, а затем похитил её.
Злоумышленник изнасиловал бывшую жену в машине, после чего удерживал её в двух квартирах. Жертве удалось сбежать и обратиться за помощью в правоохранительные органы.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по семи статьям Уголовного кодекса, включая «Изнасилование», «Похищение человека» и «Угроза убийством». Дело передано в Донской городской суд для рассмотрения по существу.
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Злоумышленник изнасиловал бывшую жену в машине, после чего удерживал её в двух квартирах. Жертве удалось сбежать и обратиться за помощью в правоохранительные органы.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по семи статьям Уголовного кодекса, включая «Изнасилование», «Похищение человека» и «Угроза убийством». Дело передано в Донской городской суд для рассмотрения по существу.
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Елена Перлова