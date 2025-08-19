Мужчина, который отобрал автомат у террориста в «Крокусе», выступил в суде
Мужчина, оказавший сопротивление террористу во время нападения на «Крокус Сити Холл», выступил с показаниями в суде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника судебного процесса.
Уголовное дело о теракте, произошедшем 22 марта 2024 года, рассматривается в закрытом режиме по ходатайству прокурора для обеспечения безопасности участников процесса.
В результате нападения на «Крокус сити холл» погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 получили ранения. Ущерб оценивается в 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, из них 13 обвиняются в терроризме, а остальные — в содействии террористической деятельности.
«Сегодня опросили одного из потерпевших, он рассказал, что во время теракта напал на одного из исполнителей, нанес ему удары и отобрал оружие», — рассказал собеседник РИА Новости.
Мастера, изготовившие оружие для теракта в «Крокусе», получили полмиллиона рублей
Согласно материалам дела, потерпевший по делу о теракте в «Крокус сити холле» заметил одного из нападавших во время перезарядки оружия в левом коридоре зала. Он оттолкнул жену, жестом указав ей бежать к выходу, после чего левой рукой схватил автомат террориста и направил его в пол.
«Правой рукой (потерпевший) стал наносить ему (террористу) удары по голове. Затем на помощь подошел другой мужчина более крупной комплекции и тоже нанес преступнику несколько ударов по затылку его головы. От ударов преступник потерял сознание», — говорится в материалах.После этого оба мужчины покинули зал, желая найти родных.
Ранее сообщалось, что соучастник напавших на «Крокус» прятался в мечети в Дагестане из-за страха задержания.