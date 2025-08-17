Мастера, изготовившие оружие для теракта в «Крокусе», получили полмиллиона рублей
Мастера-оружейники из Ингушетии Хусен Медов и Хаваж-Багаудин Алиев получили 500 тысяч рублей за изготовление автоматов, использованных террористами при нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.
В материалах уголовного дела указано, что Медов приобрел через интернет-сервис «Авито» два охолощенных автомата Калашникова, а затем купил ещё один через мобильное приложение «Беркут». Четвертый охолощенный автомат он купил в охотничьем магазине в Малгобеке. В январе 2024 года к нему обратился Алиев с просьбой помочь переделать анное оружие в боевое. По его словам, автоматы после совершения теракта планировалось использовать в криминальных конфликтах на рынке «Садовод» в Москве.
После теракта Алиев покинул территорию России, он объявлен в розыск. Медов же находится в числе подсудимых по делу о нападении на концертный зал.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения погибли 149 человек, один человек числится пропавшим без вести, а 609 граждан получили ранения.
