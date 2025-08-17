Мастера, изготовившие оружие для теракта в «Крокусе», получили полмиллиона рублей

17 августа 2025, 13:02

Фото: iStock/Artfully79

Мастера-оружейники из Ингушетии Хусен Медов и Хаваж-Багаудин Алиев получили 500 тысяч рублей за изготовление автоматов, использованных террористами при нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.