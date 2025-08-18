Соучастник напавших на «Крокус» прятался в мечети в Дагестане из-за страха задержания
Соучастник террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», спрятался от страха в мечети села Новый Агачаул в Дагестане. Там Зубайдулло Исмоилов и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Согласно документам, Исмоилов скрылся в мечети 31 марта 2024 года после введения контртеррористической операции в Республике Дагестан. Он боялся быть задержанным. Однако это не помогло мужчине — его сумели отыскать.
Нападение на концертный зал в подмосковном Красногорске произошло 22 марта 2024 года, когда группа террористов открыла огонь по посетителям и подожгла здание. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, а телесные повреждения получили еще 609 человек.
Материальный ущерб оценивается примерно в 6 миллиардов рублей.
В настоящее время по делу проходят 19 человек, из которых 13 обвиняются в непосредственном участии в терроризме, а остальные — в пособничестве. К фигурантам предъявлены гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба на общую сумму 68 миллионов рублей.