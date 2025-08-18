Соучастник напавших на «Крокус» прятался в мечети в Дагестане из-за страха задержания

18 августа 2025, 06:44

Фото: iStock/YakobchukOlena

Соучастник террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», спрятался от страха в мечети села Новый Агачаул в Дагестане. Там Зубайдулло Исмоилов и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.





Согласно документам, Исмоилов скрылся в мечети 31 марта 2024 года после введения контртеррористической операции в Республике Дагестан. Он боялся быть задержанным. Однако это не помогло мужчине — его сумели отыскать.



