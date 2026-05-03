Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар и сгорел заживо
В городе Черемхово Иркутской области при тушении ландшафтного пожара погиб местный житель. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своем канале в мессенджере Max.
По словам очевидцев, погибший сам стал виновником возгорания — он сам поджег сухую траву. Когда она загорелась, пламя начало стремительно распространяться.
Мужчина попытался сбить огонь и снял с себя одежду, чтобы использовать ее как подручное средство. Спустя некоторое время он рухнул на землю и перестал подавать признаки жизни.
Сигнал о возгорании на улице Зерновой поступил спасателям вечером 2 мая. К приезду первого подразделения пожарных на месте уже лежало тело 31-летнего погибшего.
Специалистам потребовалось 16 минут, чтобы справиться с открытым огнем, охватившим 200 квадратных метров. К ликвидации ЧП привлекли четырех человек и одну единицу техники.
Читайте также: