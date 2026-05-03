Крупный пожар охватил склад в Подмосковье
В подмосковной Кашире загорелся склад, площадь возгорания достигла 7,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в канале «МЧС Московской области» на платформе MAX.
Отмечается, что сообщение о пожаре по адресу улица Строительная, дом 15 поступило в 5:15 утра. Когда на место прибыли огнеборцы, кровля здания уже пылала. Из-за большого количества горючих материалов пламя, несмотря на все усилия пожарно-спасательных подразделений, перекинулось на два соседних пристроенных склада.
Специалисты в настоящий момент ликвидируют возгорание. К тушению привлекли 61 человека и 19 единиц техники. Информации о пострадавших или погибших не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Иркутской области мужчина поджёг сухую траву. Когда огонь начал быстро распространяться по территории, он снял с себя одежду и попытался сбить пламя, но погиб.
