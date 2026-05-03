Четыре человека пострадали в Лондоне при «беспорядочной» стрельбе из автомобиля
В Лондоне четыре человека, включая пенсионера, пострадали после стрельбы из автомобиля. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошёл на юге британской столицы рано утром в субботу. Неизвестные злоумышленники открыли «беспорядочную» стрельбу из машины. Пулевые ранения получили граждане в возрасте 25, 21, 47 и 70 лет. Их оперативно доставили в больницу.
Отмечается, что 25-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии, в то время как остальные пациенты получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. В лондонской полиции заявили, что арестов пока не производилось, но правоохранительные органы работают над установлением личностей виновных.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Сочи местный житель ранил подростка во время хулиганской стрельбы из пневматического оружия.
