Мужчина получил компенсацию за плохое лечение после 30-часовой эрекции

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Мужчина с продолжавшейся 30 часов эрекцией получил компенсацию размером 41 тысячу фунтов стерлингов. Ему удалось выиграть дело у медицинского центра в Валенсии, врачей которого он обвинил в халатности.
О нестандартном случае с 36-летним пациентом рассказало британское издание Daily Mail. В первый раз 36-летний мужчина обратился в медицинское учреждение впервые через четыре часа после того, как его половой орган находился в состоянии непрерывной эрекции. Тогда ему был поставлен диагноз приапизм. С этим диагнозом он пришел в больницу, но лечение было отложено.
Через 20 часов невольный половой гигант повторно обратился в больницу уже в сопровождении недовольной жены, но посещение врача снова было перенесено. Пациенту предложили обратиться в другую клинику, куда он попал уже с высокой температурой. Врачи откачали кровь из полового органа, через несколько дней мужчина вернулся в клинику для операции.
Протез был установлен плохо и не прижился, поэтому пришлось проводить повторную процедуру. У мужчины сохранились постоянные боли и проблемы с эрекцией. Региональному правительству было приказано выплатить компенсацию за некачественное лечение. Его жена также получит компенсацию в 4,2 тысячи фунтов стерлингов. Понятно, что и она тоже является пострадавшей стороной из-за проблем с половым органом супруга.
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Через 20 часов невольный половой гигант повторно обратился в больницу уже в сопровождении недовольной жены, но посещение врача снова было перенесено. Пациенту предложили обратиться в другую клинику, куда он попал уже с высокой температурой. Врачи откачали кровь из полового органа, через несколько дней мужчина вернулся в клинику для операции.
Протез был установлен плохо и не прижился, поэтому пришлось проводить повторную процедуру. У мужчины сохранились постоянные боли и проблемы с эрекцией. Региональному правительству было приказано выплатить компенсацию за некачественное лечение. Его жена также получит компенсацию в 4,2 тысячи фунтов стерлингов. Понятно, что и она тоже является пострадавшей стороной из-за проблем с половым органом супруга.
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Александр Бойцов