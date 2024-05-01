Не стоит злоупотреблять: этот алкогольный напиток убивает либидо у мужчин

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При частом употреблении пива могут возникать проблемы с эрекцией. Об этом рассказал уролог-андролог Вадим Брусенский.
Пиво является калорийным спиртным напиток, а чувство голода после его употребления и отсутствие физической активности провоцируют отложение жира на животе.
Как утверждает Брусенский, все это приводит к снижению либидо. При злоупотреблении пивом страдает эрекция и нарушается сперматогенез: сперматозоиды становятся менее подвижными, нарушается их строение.
Как утверждают специалисты, безопасной дозой для человека являются 300 миллилитров пива дважды в неделю.
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«Жировая ткань способствует повышенной выработке лептина. Это гормон, который необходим для обмена веществ, но его избыток приводит к нарушению эндокринной функции мужского организма. Как следствие, повышается количество эстрадиола — женского полового гормона, который конкурирует с тестостероном — мужским половым гормоном», – пояснил врач в беседе с «Газетой.ру».
Как утверждает Брусенский, все это приводит к снижению либидо. При злоупотреблении пивом страдает эрекция и нарушается сперматогенез: сперматозоиды становятся менее подвижными, нарушается их строение.
Как утверждают специалисты, безопасной дозой для человека являются 300 миллилитров пива дважды в неделю.
«Но если злоупотреблять даже этим «безопасным» количеством, то проблем со здоровьем, в том числе и с репродуктивной функцией, точно не избежать», – подытожил Брусенский.Читайте также:
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Алина Юрчак