Мужчинам назвали способ быстро восстановить эрекцию после полового акта

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Врач-сексолог Стивен Снайдер рассказал про действенные методы восстановления эрекции после полового акта. Советы эксперта и мнение сексолога Кэрол Куин приводит издание Men's Health.
Снайдер пояснил, что время между оргазмом и следующей эрекцией называется рефрактерный период. У некоторых мужчин он продолжается несколько минут, у других — несколько часов.
Врач отметил, что у молодых людей, в основном, эрекция восстанавливается быстрее. По словам специалиста, мужчинам в возрасте стоит беспокоиться, если рефрактерный период продолжается несколько дней. В таком случае врач выпишет препараты от эректильной дисфункции.
Кроме того, можно сократить время на восстановление, если придерживаться здорового образа жизни. Сексолог предупредил, что результат не гарантирован, поэтому не стоит зацикливаться на количестве половых актов.
Помимо этого, она посоветовала научиться наслаждаться сексом без проникновения, к примеру, ласками, поцелуями, стимуляцией или массажем.
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«У некоторых счастливчиков вообще нет рефрактерного периода. Но никто не знает, как им это удается», — отметил сексолог.
Врач отметил, что у молодых людей, в основном, эрекция восстанавливается быстрее. По словам специалиста, мужчинам в возрасте стоит беспокоиться, если рефрактерный период продолжается несколько дней. В таком случае врач выпишет препараты от эректильной дисфункции.
Кроме того, можно сократить время на восстановление, если придерживаться здорового образа жизни. Сексолог предупредил, что результат не гарантирован, поэтому не стоит зацикливаться на количестве половых актов.
«Главное — избегайте проверок своего пениса на предмет готовности. Ваш пенис ненавидит, когда за ним следят. Он громко и ясно даст знать, когда будет готов к сексу», — дал совет эксперт.Сексолог Кэрол Куин добавила, что эрекцию можно ускорить регулярными упражнениями Кегеля. Специалистка призвала практиковать окантовку — технику, которая помогает лучше контролировать эякуляцию.
Помимо этого, она посоветовала научиться наслаждаться сексом без проникновения, к примеру, ласками, поцелуями, стимуляцией или массажем.
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Алина Юрчак