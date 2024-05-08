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Мужчинам назвали способ быстро восстановить эрекцию после полового акта

08 мая 2024, 04:51
Фото: istock / monkeybusinessimages

Фото: istock / monkeybusinessimages

Врач-сексолог Стивен Снайдер рассказал про действенные методы восстановления эрекции после полового акта. Советы эксперта и мнение сексолога Кэрол Куин приводит издание Men's Health.
Снайдер пояснил, что время между оргазмом и следующей эрекцией называется рефрактерный период. У некоторых мужчин он продолжается несколько минут, у других — несколько часов.

«У некоторых счастливчиков вообще нет рефрактерного периода. Но никто не знает, как им это удается», — отметил сексолог.


Врач отметил, что у молодых людей, в основном, эрекция восстанавливается быстрее. По словам специалиста, мужчинам в возрасте стоит беспокоиться, если рефрактерный период продолжается несколько дней. В таком случае врач выпишет препараты от эректильной дисфункции.

Кроме того, можно сократить время на восстановление, если придерживаться здорового образа жизни. Сексолог предупредил, что результат не гарантирован, поэтому не стоит зацикливаться на количестве половых актов.

«Главное — избегайте проверок своего пениса на предмет готовности. Ваш пенис ненавидит, когда за ним следят. Он громко и ясно даст знать, когда будет готов к сексу», — дал совет эксперт.
Сексолог Кэрол Куин добавила, что эрекцию можно ускорить регулярными упражнениями Кегеля. Специалистка призвала практиковать окантовку — технику, которая помогает лучше контролировать эякуляцию.

Помимо этого, она посоветовала научиться наслаждаться сексом без проникновения, к примеру, ласками, поцелуями, стимуляцией или массажем.

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Россиянам рассказали, какие продукты нельзя есть в дни магнитных бурь
Врач Тяжельников: в дни магнитных бурь нужно исключить солёное и жареное
08 мая 2024, 03:07

Фото: istock / seb_ra

«Быстрая еда», жареные и солёные продукты стоит исключить в период магнитных бурь. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.
«Питание в дни магнитных бурь должно быть лёгким. Рекомендуется исключить фастфуд, жареное, слишком жирное, соленое, уменьшить количество быстрых углеводов — это мучное, сладкое. Исключите алкоголь», — пояснил врач.
Как утверждает Тяжельников, стоит отдать предпочтение легкоусвояемым продуктам, таким как овощи, фрукты, зелень, рыба, нежирное мясо и морепродукты.

Врач добавил, что гипертоникам лучше заменить крепкий кофе и чай на воду и морсы. В свою очередь, гипотоники могут поддержать организм в форме с помощью контрастного душа.

До этого глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет произошла на Солнце 6 мая.

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#солнце
#продукты
#врач
#еда
#питание
#магнитные бури
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Граждан старшего возраста будут стимулировать проходить диспансеризацию
07 мая 2024, 22:30

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Граждан старшего возраста необходимо привлекать к прохождению профосмотров и диспансеризации. Об этом говорится в протоколе совещания у зампреда правительства России Татьяны Голиковой.
Там сказано, что нужно рекомендовать органам исполнительной власти регионов в сфере охраны здоровья принять меры для достижения результатов федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в 2024 году.
«Необходимо организовать проведение информационой кампании для привлечения граждан старше трудоспособного возраста к прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, информирование о физиологических и психологических особенностях старения, основных гериатрических синдромах. Помимо этого, важно обеспечить проведение диспансеризации или профилактических медицинских осмотров всех граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания», – говорится в документе.
При необходимости по результатам обследования такие граждане должны быть взяты под диспансерное наблюдение.

Помимо этого, необходимо обеспечить трудоустройство врачей, прошедших обучение в клинической ординатуре или профессиональную переподготовку по профилю «гериатрия». Также нужно повысить укомплектованность медицинских организаций врачами-гериатрами.

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В Московской области наладили паллиативную помощь при бронхиальной астме

Подмосковные дерматологи предупредили о клещевом боррелиозе в Московском регионе

В Подмосковье с помощью кардиопульта дистанционно расшифровали около 150 тыс. ЭКГ
#здравоохранение
#диспансеризация
#пенсионеры
#здоровье
#медицина
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В Московской области наладили паллиативную помощь при бронхиальной астме
07 мая 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье организована выдача медицинского оборудования для респираторной поддержки больных бронхиальной астмой на дому в комфортных для пациента и его близких условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Чтобы получить аппарат для вентиляции легких, кислородный концентратор, откашливатель и другое оборудование, нужно обратиться к участковому терапевту или специалисту. Важно продолжать основное лечение, которое включает ингаляционные препараты, глюкокортикостероиды и другие медикаменты. Также необходимо обеспечить комфортные условия для пациента: чистый воздух, его увлажнение и устранение возможных аллергенов. Среди них могут быть домашняя пыль, пыльца растений или хитин насекомых - тараканов, пищевые аллергены», – рассказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.
В ведомстве добавили, что необходимо обеспечить пациенту психологическую поддержку. Получить круглосуточную поддержку сотрудников Паллиативной службы Московской области можно по телефону 8(498) 683-83-83

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, возникающее из-за действия аллергенов. Основные симптомы болезни – затруднённое дыхание или даже удушье, кашель, хрипы в груди. Астма может возникнуть в любом возрасте, но чаще ей подвержены маленькие дети. У половины пациентов болезнь развивается до 10 лет.

Среднетяжёлое и тяжёлое течение астмы может привести к хронической дыхательной недостаточности и, как следствие, инвалидности. Такие пациенты являются паллиативными и нуждаются в респираторной поддержке.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здоровье
#паллиативная помощь
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Подмосковные дерматологи предупредили о клещевом боррелиозе в Московском регионе
07 мая 2024, 21:45

Фото: Istockphoto / nechaev-kon

Заражённость клещей возбудителями Лайм-боррелиоза в Московском регионе составляет 10-30%. А вот клещевой энцефалит на территории Москвы и области не распространён. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На тело человека насекомые могут переместиться с земли, кустарника или упасть с дерева. Защититься от клещей можно, обработав одежду репеллентами перед выходом на улицу, регулярно осматриваясь, надевая прилегающую к телу одежду и головной убор.
«Самый действенный способ профилактики клещевого энцефалита – вакцинация. Рекомендуем прививаться до периода активности клещей, чтобы к вирусу успел сформироваться иммунитет. При появлении изменений на коже после присасывания клеща нужно незамедлительно обратиться к врачу, так как высыпания на коже могут быть проявлением болезни Лайма», – предупредила замглавврача по медицинской части Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера – врач-дерматовенеролог Елена Авербух.
Она добавила, что, если вы нашли на себе клеща, надо срочно обратиться к врачу для его удаления. После этого нужно сдать клеща на лабораторный анализ на наличие возбудителей заболеваний.

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#клещи
#здравоохранение
#минздрав мо
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#природа
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с помощью кардиопульта дистанционно расшифровали около 150 тыс. ЭКГ
07 мая 2024, 21:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье сотрудники кардиопульта с начала года дистанционно расшифровали около 150 тыс. электрокардиограмм. Такими данными поделились в пресс-службе регионального Минздрава.
Кардиопульт работает на областной станции скорой помощи. Это консультационной центр, который помогает находящимся на вызове бригадам. Кардиологи дистанционно расшифровывают ЭКГ, которую выполняет бригада, и принимает решение о необходимости госпитализации больного.
«Врачи кардиопульта помогают медикам на вызове удостовериться в правильности диагноза, что влияет на выбор тактики лечения. С начала года было проведено почти 150 тыс. дистанционных консультаций. В итоге госпитализация понадобилась лишь в 8% случаев. Всего же за время работы кардиопульта врачи выполнили более 900 тыс. расшифровок», – заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Работу кардиопульта наладили благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Если у пациента выявляют острую сердечно-сосудистую патологию, бригада госпитализирует его в один из сосудистых центров Подмосковья.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#здоровье
#медицина
#сердце
#скорая помощь
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#подмосковье
#московская область
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Врач Конев назвал предельный возраст вождения
Врач Конев призвал не садиться за руль после 75 лет
07 мая 2024, 20:42

Фото: iStock/AND-ONE

Ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев заявил, что человеку после 75 лет не следует водить автомобиль.
«Я считаю, что предельный возраст, в котором человеку дозволено садиться за руль, не должен превышать 75 лет. Именно в это время у пожилого человека начинается старость, и все биологические процессы в его организме замедляются, включая реакцию на происходящие вокруг события. Так что продлевать водительские права людям, достигшим такого возраста, категорически нельзя!» — высказал мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.

А вот геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев заявлял о пользе вождения автомобиля для пожилых, поскольку это, как и любой другой мыслительный процесс, развивает память, внимание и реакции.

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#права
#возраст
#память
#мнение
#водительские права
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Россиянам раскрыли ещё одну опасность тату
Врач Черемушкин: Тату может затруднить распознание рака кожи
07 мая 2024, 20:17

Фото: iStock/LightFieldStudios

Врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что татуировки могут помешать вовремя заметить развитие болезни.
«Татуировки — это травматизация кожи. Не стоит делать их в тех зонах, где имеются хронические изменения. Татуировка не может стать причиной развития рака кожи, однако из-за нее можно легко не заметить раковую опухоль или кожные изменения, являющиеся одним из симптомов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Черемушкин.

Кроме этого, красители могут спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому людям, склонным к аллергиям, надо быть особенно осторожными.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Еuroonco» Андрей Пылёв в беседе с «Радио 1» объяснял, как по внешним признакам определить опасность родинок.

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#врач
#опасность
#онкология
#здоровье
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Нутрициолог Гусакова заявила об уникальной пользе зелёных бананов
07 мая 2024, 20:08

Фото: iStock/bhofack2

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что в зелёных бананах содержится большое количество полезных веществ, среди которых витамины А, В6, В9, Е, РР и С, а также магний, калий, кремний, фосфор, железо и натрий.
«Калий способствует укреплению костей и суставов, поддерживает работу почек и отвечает за водный баланс в организме. Содержание магния оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. В зеленом банане содержится 3,2 г сахара, а в спелом — около 12 г. Поэтому стоит отдать предпочтение недозревшим фруктам», — пояснила в беседе с NEWS.ru Гусакова.

А британский диетолог и невролог Эми Райхельт заявила, что употребление в пищу порошка какао в чистом виде может замедлить старение организма благодаря флавоноидам в составе. Так, по мнению специалиста, главное значение имеет формат употребляемого продукта. Для извлечения максимальной пользы необходимо отдать предпочтение порошку какао в чистом виде или горькому шоколаду высокого качества.

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#диетолог
#фрукты
#питание
#здоровье
#витамины
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Названа неожиданная причина головной боли
Врач Сумцова: Головная боль может возникать из-за болезни челюсти
07 мая 2024, 19:44

Фото: iStock/fizkes

Врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова рассказала, что причиной головной боли может стать заболевание височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).
«Височно-нижнечелюстной сустав – это один из самых сложных суставов в нашем теле, обеспечивающий движение нижней челюсти. Нарушения в его работе могут вызывать ряд неприятных симптомов, и при отсутствии лечения они могут серьезно ухудшить качество жизни пациента», – добавила в беседе с Газета.ру Сумцова.

Среди причин заболеваний ВНЧС врач назвала неправильный прикус, артрит, износ суставов, травмы челюсти и длительное напряжение мышц лица, часто связанное со стрессом и т.д. Специалист подчеркнула, что каждый случай индивидуален.

При проблемах со здоровьем необходимо обращаться к врачу.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявляла, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов.

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#здоровье
#врач
#зубы
#стоматолог
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