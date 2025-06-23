Мужчина получил три года за зверское истязание жены и пасынка
Суд вынес приговор Алексею Липинскому, который признан виновным в истязании своей жены и ее сына от первого брака. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.
По данным следствия, мужчина систематически подвергал их физическому и психологическому насилию.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что Липинский избивал супругу и мальчика, угрожая им. Наказания для ребенка следовали за малейшие провинности: мужчина заставлял его выполнять изнуряющие упражнения, такие как отжимания, и применял физическую силу, если тот не справлялся с заданием. В зимнее время он выставлял их на мороз без одежды.
Липинский оправдывал свои действия непослушанием ребенка и обвинял жену в злоупотреблении алкоголем и недостаточном воспитании сына. После рождения второго ребенка женщина не выдержала издевательств и ушла с детьми.
Суд приговорил Липинского к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим. Подсудимый свою вину не признал.
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