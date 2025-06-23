Мужчина получил три года за зверское истязание жены и пасынка

23 июня 2025, 12:53

В Новосибирске мужчина получил срок за истязание малолетнего пасынка и жены

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Суд вынес приговор Алексею Липинскому, который признан виновным в истязании своей жены и ее сына от первого брака. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.