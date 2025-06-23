«Тяжело с этим жить»: ангарскому маньяку дали женщину-адвоката

23 июня 2025, 12:16

Убийце 85 девушек Михаилу Попкову назначили адвоката-женщину

Фото: iStock / tanawit sabprasan

Михаилу Попкову, «ангарскому маньяку», на счету которого 85 убитых женщин, назначили нового адвоката — девушку.





Известно, что осужденный, отбывающий пожизненное в ИК-6, относится к женщинам с недоверием. По инофрмации Mash, в этом году Попков признался в убийстве 2011 года: поссорившись с пьяной женщиной, он ударил ее топором и поджег:



«Тяжело с этим жить», — признался мужчина.