«Тяжело с этим жить»: ангарскому маньяку дали женщину-адвоката

Убийце 85 девушек Михаилу Попкову назначили адвоката-женщину
Фото: iStock / tanawit sabprasan

Михаилу Попкову, «ангарскому маньяку», на счету которого 85 убитых женщин, назначили нового адвоката — девушку.



Известно, что осужденный, отбывающий пожизненное в ИК-6, относится к женщинам с недоверием. По инофрмации Mash, в этом году Попков признался в убийстве 2011 года: поссорившись с пьяной женщиной, он ударил ее топором и поджег:

«Тяжело с этим жить», — признался мужчина.
Сейчас маньяк шьет для СВО, читает детективы, а семья с ним не общается.






Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0