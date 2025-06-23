Мигранты разделали барана на детской площадке во дворе ЖК в Новой Москве
В Новой Москве мигранты устроили забой барана на детской площадке во дворе ЖК
Жители ЖК «Ирландский квартал» шокированы поведением нескольких мигрантов. По словам очевидцев, они разделали барана прямо на детской площадке, передает 360.ru.
На распространившемся в сети ролике видно, как несколько иностранцев разделывают тушу животного, подвешенную на турнике. Живущие в «Ирландском квартале» возмутились поведением мигрантов.
Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что дети мигрантов толпой избили школьников в Новой Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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