Мигранты разделали барана на детской площадке во дворе ЖК в Новой Москве

В Новой Москве мигранты устроили забой барана на детской площадке во дворе ЖК
Фото: iStock/olga_sweet

Жители ЖК «Ирландский квартал» шокированы поведением нескольких мигрантов. По словам очевидцев, они разделали барана прямо на детской площадке, передает 360.ru.



На распространившемся в сети ролике видно, как несколько иностранцев разделывают тушу животного, подвешенную на турнике. Живущие в «Ирландском квартале» возмутились поведением мигрантов.

Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что дети мигрантов толпой избили школьников в Новой Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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